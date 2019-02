Tanjug | 08. februar 2019. 10:28 | Komentara: 0

ZRENjANIN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu rasvetlili su razbojništvo u zlatari i uhapsili N. S. (43) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.Kako je saopštila Policijska uprava Zrenjanina, sumnja se da je on u četvrtak u Zrenjaninu, u popodnevnim satima, pokušao da kupi zlato lažnim čekovima, a zatim radnicu poprskao sprejem u predelu očiju i oborio je. Potom je, kako se sumnja, iz kase uzeo novac a iz vitrine tri izložbene tacne sa zlatnim nakitom i satovima.Intenzivnim radom zrenjaninska policija je iste večeri pronašla N. S. u jednom hotelu u Beogradu gde ga je, u saradnji sa kolegama iz beogradske policije, i uhapsila .PROČITAJTE JOŠ -Policija je prilikom hapšenja, u njegovom automobilu pronašla oduzete satove i zlato i vratiće ih vlasniku.Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, dodaje se u saopštenju.