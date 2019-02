Novosti Online | 07. februar 2019. 10:10 | Komentara: 0

Vozač autobusa ima 42 godine i do sada nije imao problema, a vozilo kojim je upravljao bilo je ispravno

AUTOBUS koji je jutros teško povredio voditeljku Deu Đurđević prethodno je proklizao, zbog čega je vozač potpuno izgubio kontrolu za volanom. Reč je o autobusu na liniji 78, a prema izjavama vozača on je naišao na klizav kolovoz, jer se zbog cevi koja je pukla voda na asfaltu zaledila.





- Kako je rekao naš vozač, on je pokušao da obiđe dva automobila koji su prethodno bili zaustavljeni, jer je došlo do kontakta između njih. Međutim, autobus je potom udario bočno u automobil koji je bio parkiran na trotoaru, odbio se o njega i tako je nastala nezgoda. U tim trenucima vozač ne može da vlada vozilom. Žao nam je što se to desilo - kazao je za "Telegraf" Drago Tošić, direktor Konzorcijuma privatnih autoprevoznika.

Vozač autobusa ima 42 godine i do sada nije imao problema, kaže Tošić, a vozilo kojim je upravljao bilo je ispravno.



- Kako je kazao, on je vozio sporo, a izjavio je da se voda slivala niz ulicu zbog pucanja cevi - objasnio je Tošić.

Inače, nakon ovog udesa usledio je još jedan, kada je na sva ova vozila naleteo i autobus na liniji 59.

Podsetimo, voditeljka TV Pink Dea Đurđević teško je povređena u udesu koji se rano jutros dogodio kod bolnice "Dr Dragiša Mišović".

Do udesa je došlo tako što je Dea imala lakši sudar sa drugim automobilom. U trenuku kada je iz vozila izašla kako bi se sa vozačem dogovorila šta da rade na nju je naleteo autobus i otkinuo joj ruku.

Dea je hitno prevezena u Urgentni centar, a otkinutu ruku su lekari "stavili na led" i na sve načine pokušavaju da je spasu kako ne bi ostala bez nje.