Svetlana Đokić | 06. februar 2019. 12:07 > 18:22 |

PODRŠKA ZA MONAHA

Đakon Ivan Crnogorčević je kazao da treba da se setimo i oca Neofita, kojeg je sam Bog spasio jer nije znao da pliva, a koji nosi svoj krst: Bitno je da se molimo da mu Bog da snage da izdrži i da iznese taj krst. Moramo da imamo veru u Boga i da ne dovedemo u pitanje njegovu ljubav.

ZBOG sumnji da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke koji treba da budu saslušani, sudija za istragu Miladin Pejović, odlučio je da odredi pritvor od 30 dana monahu manastira Vranjine Neofitu Goranu Kempanovu.Da podsetimo, monah je priveden zbog sumnje, da je počinio teško delo protiv opšte sigurnosti. On je, naime, vozio barku koja se u nedelju zbog nevremena prevrnula na Skadarskom jezeru pri čemu su četiri osobe izgubile život: tročlana porodica Kumburović iz Zete, supružnici Jana i Ratko i njihova kćerka Nina (12) kao i Podgoričanin Darko Vujošević.Monahu Neofitu je prethodno određeno zadržavanje od 72 sata, a njegov advokat Jugoslav Krpović je rekao da se neće žaliti na odluku Suda da ostane u pritvoru, iako je njegov klijent tražio da se brani sa slobode."Moj klijent je prevashodno tražio da se brani sa slobode jer je zabrinut, za zdravlje svoga sabrata igumana manastira Vranjina. Njemu nije stalo do svog sopstvenog života i on voli da pomaže ljudima. On je posvetio svoj život Bogu i monaštvu i on prevashodno voli ljude i voli da se nađe ljudima na brizi eto to je bio glavni razlog zbog čega je tražio ukidanje pritvora", pojasnio je njegov advokat.Tokom saslušanja monah je sudiji ponovio ono što je nakon hapšenja ispričao tužiteljki."On je ponovio da se to desilo iznenada. Mnogo puta su bili gori uslovi za vožnju pa se vozilo. Talasi su prekrili plovilo, plovilo se potopilo, oni su ispali iz čamca i to je ono čega se on seća. Posle toga to je bila borba za život, svako je pokušavao da ispliva i da se domogne obale", kazao je advokat. On međutim ne isključuje mogućnost da će nakon saslušanja svedoka monah potpisati sporazum o priznanju krivice."To ćemo da vidimo. Nije nikakav problem. Ovaj čovek je samim tim činom kažnjen do kraja života. Što se toga tiče njemu to teško pada zato što je to bila viša sila, jedna nezgoda koja nije mogla da se predvidi. Sami su se oni saglasili da ih vozi, insistirali. To su sve ljudi koji su bili na čamcu koji poznaju jezero, koji imaju mnogo više iskustva od monaha. Sva je istina već obelodanjena. Desio se jedan nesrećni slučaj s teškim posledicama. Ovaj čovek je i dalje u stanju šoka jer je u trenu izgubio četvoro osoba koje je neizmerno voleo", dodao je advokat Krpović.Za krivična dela koja se svešteniku stavljaju na teret predviđena je zatvorska kazna do 12 godina, ali i blažu kaznu za onog ko to krivično delo učini iz nehata.