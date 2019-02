Beta | 06. februar 2019. 12:07 | Komentara: 0

Monahu manastira Vranjine Goranu Kempanovu (monaško ime Neofit), nakon saslušanja kod sudije za istragu, određen je pritvor do 30 dana zbog nesreće u kojoj su se utopile četiri osobe

PODGORICA - Monahu manastira Vranjine Goranu Kempanovu (monaško ime Neofit), nakon saslušanja kod sudije za istragu, određen je pritvor do 30 dana zbog nesreće u kojoj su se utopile četiri osobe, među kojima i dvanaestogodišnja devojčica, kada se prevrnuo čamac na Skadarskom jezeru.Telo devojčice su ronioci izvukli sinoć.Prethodno je iz jezera izvučeno telo njene majke Jane Kumburović, dok se za ocem Ratkom i porodičnim prijateljem Darkom Vujoševićem, koji je bio doplivao do obale ali se vratio da pokuša da ih spase, još traga.Ronioci nastavljaju potragu u sredu. U tom delu jezera su jake struje a voda je mutna od kiše koja je danima padala.PROČITAJTE JOŠ -Oni su se čamcem Mitropolije crnogorsko-primorske SPC vraćali ka obali, a prevozio ih je Kempanov. Ostali, među kojima i monah, spasili ;su se tako što su doplivali do obale.