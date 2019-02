Tanjug | 05. februar 2019. 10:55 | Komentara: 0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su N. U. (34) iz Stare Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i ne pružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.Kako je saopštila Polilcijska uprava Sremske Mitrovice, on se sumnjiči da je u večernjim satima 3. februara, na lokalnom putu Putinci - Donji Petrovci na području Rume, automobilom "mercedes" udario pedesetdvogodišnjeg muškarca koji se kretao desnom stranom kolovoza, i potom pobegao.Od zadobijenih povreda pešak je preminuo na licu mesta.Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi, dodaje se u saopštenju.