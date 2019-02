Tanjug | 03. februar 2019. 13:04 > 14:42 |

Inače S. M. slikao se na Fejsbuku sa automatskim oružjem.





Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Biljana Popović Ivković osudila je danas kao monstruoznu "objavu, do zuba naoružanog čoveka sa automatskim oružjem, na društvenoj mreži Fejsbuk u kojoj preti sinu predsednika Srbije Aleksandru Vučiću da će ga obesiti na banderu".

Ona je pozvala nadležne državne organe da hitno reaguju.







VULIN: LUDILO NASILjA I MRŽNjE MORA DA PRESTANE





Vreme je da država bude odlučna i da uhapsi i kazni psihopate, kojima su vešala politički program, a sada prete i sinu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.



"Nije im dovoljno što svaki dan vređaju i prete predsedniku Vučiću, sada to rade i njegovoj deci", istakao je Vulin i dodao da "ludilo nasilja i mržnje koju podstiču i promovišu Đilas, Jeremić, Obradović i Trifunović, mora da prestane".



"Ako članstvo u SNS nikoga ne štiti od kazne, dokle će članstvo i podrška partijama DOS-a biti prepreka za kažnjavanje siledžija?" zapitao je Vulin.







ĐURIĆ OČEKUJE ODLUČNU AKCIJU I JASNU OSUDU PRETNjI





Potpredsednik Glavnog odbora SNS Marko Đurić, povodom pretnji upućenih sinu Aleksandra Vučića na društvenim mrežama, kaže da očekuje da Srbija, odlučnom akcijom bezbednosnog i pravosudnog aparata i jasnim glasom osude svih kojima je do uređenog demokratskog društva stalo, pokaže da je normalna država kojoj je stalo do sopstvene budućnosti.



"Kada sinu predsednika Aleksandra Vučića vešanjem preti lice koje se fotografiše sa automatskim oružjem, ta pretnja se ne može braniti pozivanjem na slobodu govora, ili tumačiti kao šala i retorička figura", istakao je Đurić u saopštenju.



On je naveo da se pretnja smrću članu porodice predsednika države svuda u svetu tretira kao pretnja samoj državi, i u takvim situacijama se, u ime zaštite čovečnosti, pravnog poretka i demokratije, mobiliše i policijski aparat, i tajne službe, i pravosuđe, i čitava demokratska javnost.



"Podsećam da je ova pretnja usledila nakon što su na protestu opozicije u centru Beograda za maskotu tog protesta izabrana vešala, a takve poruke, istorija nas je tome naučila, upućuju ne žrtve, ne oni u krvavim košuljama, već oni u crnim košuljama", istakao je Đurić.



On je poručio da Srbija neće dozvoliti da je na silu i pod pretnjama nasiljem zauzmu crnokošuljaši, ljotićevci i sledbenici bilo koje neofašističke ideologije.



Prema njegovim rečima, ako je to Srbija budućnosti koju nam obećavaju razni Jeremići, Đilasi, Obradovići i Tadići, onda je dužnost i države i svakoga slobodnog i dostojanstvenog građanina da se takvoj pretnji na svaki način odupru.



"Oni koji silom i nasiljem žele da zaustave Srbiju u nastojanjima da postane normalna, bogata i uređena zemlja biće osujećeni, a građane koji iz ovog ili onog razloga paradiraju pod vešalima, pozivam da razmisle šta čine, jer ovo nije ni umetnički performans ni bezazlena vikend-razonoda već nešto što može da dalekosežno destabilizuje i unazadi naše društvo", naglasio je Đurić.







