Tanjug | 01. februar 2019. 18:25 > 20:14 |

Budućem direktoru Koridora Srbije želi, kako je naveo, uspeh u radu i što manje teških momenata, a predsedniku, stranci i Srbiji "stoji na raspolaganju", naveo je Babić.



OPERACIJA U SUBOTU Babić će u subotu biti operisan na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", saznaju "Novosti".

Vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić potvrdio je u izjavi Tanjugu da podnosi neopozivu ostavku na tu funkciju posle saobraćajne nesreće u kojoj je, kako podseća, jedna osoba izgubila život."Izgubljen je jedan ljudski zivot. Za mene kao čoveka sasvim dovoljno da više ne obavljam funkciju na kojoj sam zatečen u momentu teške nesreće. Iako sam bio samo saputnik, za mene kao čoveka, to je dovoljan razlog da više ne obavljam funkciju vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije. Bezbednost, sigurnost, to je ono što su bili moji ciljevi i to je potpuno jasan motiv da podnesem neopozivu ostavku", izjavio je Babić za Tanjug.On je istakao i da za njega kao člana i kao funkcionera Srpske napredne stranke čiji je predsednik Aleksandar Vučić, nije potreban nikav poziv, ni naredba."Znanje, ali i moral, odgovornost i pre svega ljudskost i čestitost, osobine su koje u svakom od nas traži naš predsednik. I ne treba da mi kaže bilo šta. Ako me je predložio na funkciju, onda znam šta mi je činiti", rekao je Babić.On je napomenuo da je to razlika koju Srpska napredna stranka, vođena Aleksandrom Vučićem, pravi u našem društvu i našoj državi."Nama se ne naređuje, mi znamo šta treba da činimo", ističe Babić.