31. januar 2019.

ZA sada ne postoje osnovi sumnje da je Miroljub Petrović počinio krivično delo "teško delo protiv zdravlja ljudi" zbog čega je Više javno tužilaštvo u Leskovcu, nakon dostavljanja izveštaja policije, predmet prosledilo Osnovnom tužilaštvu u ovom gradu na "stvarno nadležno postupanje", saznaju "Novosti".

Petrovića je za smrt Slavča Petrova (31), koji je bolovao od raka, optužila sestra preminulog mladića Biljana Jovanović, a, u međuvremenu, slične optužbe izneli su i drugi rođaci njegovih navodnih "pacijenata".



- Tokom lečenja od najteže bolesti koristili su tinkture za koje je ovaj geolog na svom sajtu tvrdio da "leče od raka", a neki su boravili i u "Centru za zdravstveni oporavak" u selu Petrovac, u okolini Leskovca, gde Petrović ima porodično domaćinstvo - navodi se u nizu tih izjava.

DODATNA SASLUŠANjA U OSNOVNOM javnom tužilaštvu kažu da će pre njihove odluke o ovom predmetu biti potrebno da se prikupe dodatna obaveštenja, saslušanja pojedinaca, a verovatno i određena veštačenja. Nadležni kažu da će biti proveren svaki detalj. U dosadašnjem toku istrage Petrović je negirao bilo kakvu odgovornost, a optužbe protiv njega je navodno nazvao "izmišljotinama".

U Osnovnom tužilaštvu su nam potvrdili da su u sredu dobili predmet i da će "nakon razmatranja spisa doneti odluku o daljem postupanju i preduzimanju mera i radnji iz svoje nadležnosti". Prema nezvaničnim informacijama, istraga će biti nastavljena u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela "nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo" koje se kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Te odredbe Krivičnog zakona zabranjuju da se osobe bez odgovarajuće stručne spreme bave lečenjem i spravljanjem ili izdavanjem lekova.

Iskusni pravnici objašnjavaju da je bilo očekivano da predmet iz Višeg bude prosleđen Osnovnom javnom tužilaštvu "jer je teško delo protiv zdravlja ljudi sa smrtnim ishodom, za koje je Više tužilaštvo nadležno, teško dokazivo".

- Ceo ovaj postupak zahteva vreme - kažu naši sagovornici. - Već je izvesno da će, s obzirom na optužbe u medijima, dalja istraga biti vrlo opsežna i za sada ne treba isključiti ni mogućnost da se tokom nje dođe do informacija zbog kojih bi predmet možda bio vraćen Višem tužilaštvu. Preduslov za to su osnovi sumnje da je Petrović nezakonitim lečenjem doveo do smrti jednog ili više lica što se kažnjava zatvorom do 12 godina, ali je ovako nešto nemoguće u kratkom roku iako je deo laičke javnosti to možda i očekivao.