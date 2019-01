Tanjug | 27. januar 2019. 16:51 | Komentara: 0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su I.S. (1978) iz Jagodine, zbog sumnje da je preko društvene mreže Tviter uputio pretnje novinarki Brankici Stanković.Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.U saopštenju MUP-a precizira se da je I.S. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.