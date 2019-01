J. D. Lj. | 24. januar 2019. 15:58 | Komentara: 0

Ponovo odložen pretres za pokušaj ubistva srpskog biznismena. Suđenje počinje 21. marta ispočetka jer je došlo do promene sudskog veća

SUĐENjE optuženom Aleksandru Zdravkoviću koji se tereti da je neposredni izvršilac pokušaja ubistva Milana Beka, kao i Maja Adrovac koja je optužena za pomaganje u tom krivičnom delu, posle gotovo četiri i više godina koliko traje postupak krenuće u martu ispočetka uvodnim izlaganjem stranaka.Suđenje počinje 21. marta ispočetka jer je došlo do promene sudskog veća. Naime, jedan član odlazi u penziju i zato se postupak obnavlja.Današnje planirano saslušanje Ivana Adrovca putem video linka u svosjtvu svedoka odloženo je da bi nadležno tužilaštvo i sud preko Ministarstva pravde poslali Švajcarskoj odgovore na tražena pitanja o tome u kom svojstvu i na koje okolnosti bi Adrovac trebalo da svedoči.Rok da Švajcarskoj, gde on izdržava zatvorsku kaznu, budu dostavljeni odgovori je tri meseca te će tako on eventualno biti ispitan tek u maju.