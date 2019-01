Tanjug | 23. januar 2019. 15:11 | Komentara: 0

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je danas rešenje o produženju pritvora Darku Šariću, koji je početkom decembra prvostepenom presudom osuđen na maksuimalnu kaznu od 15 godina zatvora zbog organizovanja šverca kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.Apelacioni sud je zaključio da je prvostepeni sud (Specijalni sud), postupajući po njegovim nalozima iz prethodnog rešenja, pravilno zaključio da razlozi zbog kojih je pritvor Šariću određen i produžavan, od momenta određivanja pa do danas nisu izgubili na svom intenzitetu i značaju, rekla je portparol suda Mirjana Piljić Tanjugu."Zbog toga je i pored činjenice da je Šarić proveo u pritvoru više od četiri godine, prvostepeni sud pravilno zaključio da je pritvor iako najteža, još uvek jedina adekvatna, odnosno jedina nužna i neophodna mera za obezbeđenje prisutva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka", napomenula je Piljić.Stav Apelacionog suda, kao i Specijalnog suda, je da se ovo ne bi moglo ostvariti nekom drugom blažom merom, pre sve ga merom zabrane napušanja stana uz elektronski nadzor, kako je to predlozeno u žalbama okrivljenih.Prema rečima Piljićeve, Apelacioni sud je takođe odbio kao neosnovane žalbe na rešenja o produženju pritvora Petru Obradoviću, Milošu Cajiću i Nebojši Sretenoviću, koji su osuđeni ka pripadnici Šarićeve grupe.Njima je pritvor produžen do upućivanja na izdžavanje zatvorskih kazni.Pred kraj pošle godine Apelacioni sud je bio ukinuo prvostepeno rešenje Specijalnog suda o produženja pritvora Šariću nakon izricanja prvostepene presude, jer, kako je tada obrazložio, nisu jasni razlozi zbog kojih je pritvor nužna mera, odnosno što ne može da se zameni blažom merom.Nakon toga je krivično vanpretresno veće Specijalnog suda 31. decembra donelo novo rešenje kojim je Šariću i još trojici okrivljenih za šverc kokaina produžilo pritvor, a ta odluka je danas potvrđena.Šarić u pritvoru skoro pet godina, a prethodno je bio više od četiri godine u bekstvu. Predao se nadležnim organima u martu 2014. godine.Nakon ponovljenog suđenja početkom decembra Šarić je osuđen na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, kao organizator kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.Njegovi saradanici su dobili kazne od jedne do 14 godina zatvora, a imovinska korist nikome nije oduzeta jer, prema stavu suda, tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje u vezi sa tim.Na ovu presudu i osuđeni i tužilaštvo za organizovani krminal imaju pravo da ulože žalbe Apelacionom sudu, koji je već jednom ukidao prvostepenu presudu.