UMESTO da pamte uživanje na snegu, devetodnevo skijanje i provod u švajcarskom mestu Cermat, Lozničani Zoran Jezdimirović, Vladan Mitrović i Slaviša Cvijanović, sećaće se hapšenja i neprijatnosti koje su pretrpeli od policije u toj zemlji. Ni krivi ni dužni, kako kažu, bili su uhapšeni i satima ispitivani, žigosani kao kriminalci!

Drama je započela u petak dok su se vraćali kući sa putovanja. Zaustavljeni su u mestu Brig. Sa lisicama na rukama bili su sve vreme od 6.30 do 13 časova, na sat vožnje od skijališta. Policajci su im, kaže Zoran Jezdimirović, ugledni loznički privrednik, odmah naredili da parkiraju kola. Vozač i vlasnik automobila Vladan Maksimović koji radi u Nemačkoj, uradio je to bez ikakvog opiranja.

- Otvorili su vrata i u nas uperili puške, govoreći da ne mrdamo - priča Jezdimirović. - Vladan, koji dobro govori nemački, pitao je šta se dešava. Umesto odgovora, nas dvojicu su odveli sa lisicama na rukama na dva različita brda. Slavišu su, takođe, sa lisicama držali kod kola. Posle nekog vremena, odveli su nas u policiju, postavljali niz pitanja, a mi smo se samo čudili svemu što nas je snašlo. U 13 časova saopštili su konačno da smo slobodni.

Trojica Srba, koji nisu imali pravo da angažuju advokate, insistirali su da čuju zašto su bili uhapšeni.

- Našli ste se na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme, šta ćemo, dešava se to, izvinite, rekli su švajcarski policajci - prisećaju se naši sagovornici.

U kraju gde su uhapšeni, kako se ispostavilo obijena je zlatarska radnja, što se dogodilo pre otprilike godinu dana. Zoran, Vladan i Slaviša saznaju posle izlaska iz policije, da je za njima bila rapisana poternica. Zvali su ih prijatelji i čudili se otkud oni na poternici, koja je stigla navodno i na društvene mreže.

- Žigosani smo kao teški kriminalci, bez ikakvog razloga, a onda se ispostavilo da je gruba greška - kaže Jezdimirović. - Insistiraćemo da se ispita i kazni onaj ili oni koji su "kumovali" da nam se ovako pokvari odmor u Švajcarskoj. Pitali smo policajce, onako očajni i ljuti zbog nepravde, da li nam to čine, bez razloga, zato što smo Srbi. Oni su nam na to odgovorili da to, navodno, nema veze. Pa, sa čim ima veze?



