11. januar 2019.

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je država raspisala crvenu Interpolovu poternicu za Filipom Koraćem.



On je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović rekao da je poternica za njim podignuta zbog sumnje da je izvršio i učestvovao u organizaciji nekih od najtežih krivičnih dela koja su počinjena u našoj zemlji.



Korać je, inače, blizak saradnik Luke Bojovića.Konferencija za medije je održana pošto je policija sprovela opsežnu akciju u okviru borbe protiv kriminala u Srbiji.

AKCIJA HAPŠENjA



Ministar policije je izjavio da je u velikoj akciji MUP-a uhapšeno 150 osoba osumnjičenih za najteža krivična dela.

Stefanović je objasnio da je reč o preventivnoj akciji i da je poseban naglasak stavljen na suzbijanje najtežih oblika kriminala odnosno osobe koje se sumnjiče za ubistva, pokušaje ubistva i trgovinu narkoticima.

"Nije lako naći dokaze, ali država će se potruditi da prikupi materijalne dokaze da ovi slučajevi dobiju i svoj sudski epilog. Pretresi i dalje traju", naveo je Stefanović.

Kazao je da će država tu akciju sprovoditi redovno, to jest da neće stati na tome kada je reč o onima koji se bave najtežim krivičnim delima, trgovinom narkoticima kojom finansiraju dalje učešće u organizovanom kriminalu.

Takođe, poseban udarac će biti zadat i svima koji se bave nasiljem, koji se sumnjiče za ubistva, pokušaje ubistva i nanošenje teških telesnih povreda.





"Stalna akcija će biti da se ne bi dozvolilo da ti ljudi budu mirni i da se na bilo koji način osećaju bezbedni. MUP i Ministarstvo pravde će sutra na sednici Saveta za nacionanu bezbednost predložiti predsedniku Srbije i predsednici vlade i vladi izmene i dopune različitih zakona koji će omogćiti efikasniju borbu sa kriminalom i pooštravanje sankcija za određena krivična dela", naveo je Stefanović.

Kada se sutra predsednik Srbije i drugi članovi Saveta budu usaglasili sa tim biće izneto više detalja, dodao je Stefanović.

PLASTIČNI KLONOVI ČAURA NISU DOVOLjAN DOKAZ

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da čaure koje je Beograd, posle ubistva Olivera Ivanovića, dobio iz Prištine nisu originalne već plastični klonovi i da su, prema mišljenju eksperata, nedovoljno dobri dokazi da bi se utvrdilo iz kojeg je oružja pucano.

- Ne želeći da ulazim u detalje.... mi nismo dobili orginalne čaure, već plastične klonove. Da li su to verodostojni klonovi, da li je to dovoljno, pouzdano, ko to zna? Mi smo insistrali da dobijemo ono što je bilo na licu mesta, da bismo otklonili sumnju u to iz kojeg je oružja pucano - rekao je Stefanović odgovarajući na pitanje novinara na konferenciji za štampu.

Filip Korać



On, međutim, ukazuje na veoma lošu saradnju sa strane Prištine i Euleksa, iako je Beograd veoma zainteresovan da se utvrde i ubice i nalogodavci ubistav Ivanović.

- Ali, kakve zaključke možemo da formiramo kad ne raspolažemo dokazima da tako kažem ''iz prve ruke''. Eto kakva je saradnja iako smo mi maksimalno zainteresovani da se otkriju i ubice i nalogodavci, ali saradnja sa Prištinom i Euleksom nije uopšte ozbiljna i to ne zato što mi ne želimo. Mi želimo to i sada - rekao je on.

Kako kaže, Beograd ne može da dođe do dvega toga a i neke stvari bi bile besmislene, kao kada bi ih Priština pozvala sada na uviđaj posle godinu dana.

- Zamislite da nas sad pozovu na uviđaj? Nema kamera, nema snimaka - dodao je on.

Na insistiranje novinara da li su replike čaura dovoljne ili ne, on kaže:

- Ne kažem ni da jesu ni da nisu, ali stručnjaci kažu da su nedovoljno dobre da bi se potvrdilo ili opovrgle sumnje o tome koje je oružje korišćeno.

Stefanović kaže da eksperti ukazuju da postoje i drugi tipovi oružja od čijih čuara ostaju slični tragovi.