Tanjug | 11. januar 2019. 14:12 | Komentara: 0

BEOGRAD - U Višem sudu u Beogradu je za 1. mart odloženo suđenje dvojici optuženih za nedozvoljeno nošenje oružja koji su 2017. godine uhapšeni u beogradskom restoranu "Durmitor", Mitru Muratoviću i Milošu Niloviću, a za koje mediji pišu da su pripadnici takozvanog "škljarskog klana" iz Crne Gore.Suđenje je odloženo, jer je Nilović uhapšen u sredu i zadržan u policiji, a inače se branio sa slobode. Više detalja o njegovom hapšenju nije saopšteno. Na sledećem suđenju očekuje se ispitivanje veštaka za DNK.U "Durmitoru" je 1. juna 2017. godine policija uhapsila ukupno 10 osoba, ali su se nakon istrage na optužnici našla samo Muratović i Nilović i Ilija Zec.Zec je međutim, u maju 2018. na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela sa Višim javnim tužilaštvom, osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 10 meseci sa rokom provere od tri godine i novčanu kaznu od 20.000 dinara. Pri hapšenju kod Muratovića su pronađena dva pištolja. Tužilaštvo smatra da je on vlasnik jednog, dok su drugi pištolj naizmenicno nosili on i Nilović.Pročitajte još -Na suđenju u julu, veštak je obznanio da je tokom veštacenja došlo do propusta i da je na pištolju koji je pronađen kod Muratovića, nađen i DNK M.V, koji je takođe uhapšen u „Durmitoru“, ali nije optužen. Tužilaštvo je nakon toga, predložilo novo veštačenje da bi se otklonile nejasnoće, a to veštačenje treba da bude predstavljeno na sledećem suđenju.Muratović je na početku suđenja u maju prošle godine negirao krivično delo tvrdeći da je krenuo da preda oružje u policijsku stanicu preko puta restorana, ali da je uhapšen pre nego što je uspeo da to uradi. On je u pritvoru od hapšenja 1. juna 2017, zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo, jer je i ranije osuđivan zbog nošenja oružja.Muratović i Nilović optuženi su za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. "Škaljarski klan" se inace u Srbiji i Crnoj Gori povezuje sa nizom ubistava i trgovinom narkotika, a pojedinim pripadnicima je nedavno zabranjen ulazak u Srbiju odlukom nadležnih u MUP-u.