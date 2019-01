Novosti online | 09. januar 2019. 15:07 | Komentara: 0

Miloš S, koji je ranjen 1. januara na Adi Huji, podlegao je povredama u sredu u Urgentnom centru u Beogradu.Da podsetimo, do incidenta je došlo posle proslave Nove godine.- Svi su slavili doček u obližnjem lokalu do duboko u noć - navodi izvor "Novosti". - Negde pred zoru slavlje se završilo, ali je grupa mladića i devojaka nastavila i dalje da pije i peva. Kada se razdanilo krenuli su ka svojim vozilima. Miloš, koji je inače doputovao iz Norveške, kako bi ovde proslavio Novu godinu, seo je za volan, a Marija na suvozačko sedište.A. R, koji je uhapšen zbog sumnje da je puca, navodno je prišao Milošu i nije dozvoljavao da pokrene kola. Branio je da sa njim ide Marija. U jednom trenutku izvukao je oružje i počeo je da preti. Iznenada je odjeknuo hitac. Slučajno ili namerno istraga tek treba da odgonetne.- Milošu je metak prošao kroz glavu i pogodio Mariju u dojku - navodi naš sagovornik. - Srećom, ušao je samo jedan centimetar. U tom trenutku gotovo niko nije ni primetio da je i ona ranjena. Pozvana je Hitna pomoć, koja je Miloša prebacila do bolnice. Za to vreme A. R. je seo u auto i odvezao se sa Marijom, navodno, van grada.Ona je ispričala da se osvestila u nekom motelu, a da je on hteo da je siluje. Skinuo ju je i tada je tek video da ima ranu na grudima.Prema verziji koju je devojka ispričala istražnim organima, A. R. je tada rekao da pođe sa njim i ponovo su seli u auto. Odvezao ju je na Čukaričku padinu i tu ostavio. Ušla je u autobus 56 oko 14 sati i smestila se na sedište.- Posle nekoliko stanica vozač autobusa je primetio da je devojka krvava i pozvao je policiju i Hitnu pomoć - navodi naš izvor. - Na stanici kod Sajma prebačena je u sanitet, pa u Urgentni centar. Na zaprepašćenje lekara, zrno se videlo. Izvadili su ga iz dojke, jer je bilo gotovo na površini, zašili su ranu i pustili je kući.