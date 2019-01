N. B. | 09. januar 2019. 11:44 | Komentara: 0

MILOŠ Delibašić, optužen da je organizovao kriminalnu grupu čiji pripadnici stoje iza ubistava Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića i Miloša Vidakovića danas je na početku ponovljenog suđenja pred Posebnim odeljenjem beogradskog Višeg suda najavio veću da će stupiti u štrajk glađu, kao i da će tražiti da mu se ukine pritvor, koji je određen na zahtev Apelacionog suda krajem decembra prošle godine. On je istakao i da je u kontaktu sa zaposlenima u Ujedinjenim nacijama, a sve zbog, kako je kazao, kršenja njegovih prava.Delibašić, kojem se pored organizovanja kriminalne grupe na teret stavlja podstrekavanje na Vidakovićevo ubistvo, juna 2013. godine u Budvi, presudom koju je ukinuo Apelacioni sud, je oslobođen krivice, ali je bio poslat na odsluženje zatvorske kazne zbog falsifikovanja. Ova kazna istekla mu je u novembru prošle godine kad je pušten na slobodu, ali se ubrzo ponovo našao iza rešetaka, po nalogu Apelacije.Na optuženičkoj klupi su pored njega i Miloš Vojnović, Saša Cvetanović i Goran Maletić, dok se u odsustvu sudi Ratku Koljenšiću i Slaviši Novakoviću. Delibašić, Cvetanović i Maletić su u uvodnom izlaganju istakli da nisu krivi, dok je Vojnović, koji je ranije sa tužilaštvom napravio sporazum i dobio status okrivljenog saradnika kazao da je kriv. On je, naime, priznao da je ubio Vidakovića, tvrdeći da je to uradio po Delibašićevom nalogu i da mu je u tome pomagao odbegli Novaković. Saši Cvetanoviću se na teret stavlja da je ubio Nikolu Bojovića, a da mu je po tvrdnjama Tužilaštva u tome pomagao Koljenšić.