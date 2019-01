Tanjug | 08. januar 2019. 13:58 | Komentara: 0

Na ova ubistva, prema optužnici su ih podstrekavali Delibašić i Šaranović.





Šaranović je zajedno s Delibašićem, kako sumnja tužilaštvo, iz osvete naložio ubistvo Nikole Bojovića, jer je smatrao da je po nalogu Luke Bojovića ubijen njegov brat Branislav Šaranović 2009. godine u Beogradu.





Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje kojim je sredinom decembra ponovo određen pritvor Milošu Delibašiću (34), a nakon što je taj sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Delibašić bio oslobođen od optužbi za organizovanje kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Nikole Bojovića, kao i optužbi za podstrekavanje na ubistvo Miloša Vidakovića.Delibašiću i ostalim optuženima (koji su za razliku od njega ukinutom presudom bili osuđeni na višedecenijske kazne zatvora) treba sutra da počne pred Specijalnim sudom u Beogradu.Rođeni brat Luke Bojovića, Nikola, ubijen je 29. aprila 2013. godine u Beogradu, a Miloš Vidaković 2. jula u Budvi iste godine.Nakon ukidanja oslobađajuće presude iz aprila ove godine (kada mu je ukinut pritvor), na zahtev Tužilaštva za organizovnai kriminal, Specijalni sud je 14. decembra Delibašiću ponovo odredio pritvor do 60 dana, a dan kasnije je uhapšen.Apelacioni sud je odbio žalbe i 26. decembra potvrdio rešenje o pritvoru za Delibašića koji mu je određen zbog opasnosti od bekstva i osobitih okolosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.Pored Delibašića suđenje će biti ponovljeno i četvorici okrivljenih koji su bili osuđeni na kazne od 10 do 35 godina zatvora zbog ovih ubistava, kao i Goranu Bojaniću koji je bio oslobođen optužbi da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe ubijenog Branislava Šaranovića i Delibašića.Protiv Šaranovića, optuženog da je zajedno s Delibašićem organizovao ovu grupu, postupak je obustavljen zbog smrti jer je u februaru 2017. godine ubijen u Budvi.Saša Cvetanović i Ratko Koljenšić optuženi su za ubistvo Nikole Bojovića, a Miloš Vojinović i Slaviša Novaković za ubistvo Miloša Vidakovića.Koljenšić je nedostupan pravosudnim organima Srbije i živi u Crnoj Gori, koja ne želi da ga izruči Srbiji, a Slaviša Novaković je u bekstvu.Miloš Vojnović je tokom prvog suđenja priznao ubistvo Vidakovića i zaključio sporazumom sa Tužilaštvom za organizovani kriminal koji je prihvatio sud, a prema kome u zamenu za priznanje ubistva i svedočenje u procesu treba da bude osuđen na minimalnu kaznu zatvora za krivično delo teško ubistvo - od 10 i po godina.Goran Bojanić se tereti da je bio pripadnik ove organizovane kriminalne grupe grupe.Prema tvrdnjama tužilaštva, glavni organizator ove grupe i nalogodavac ubistva je bio, pokojni Šaranović, prema kojem je postupak obustavljen jer je u februaru 2017. godine ubijen u Budvi ispred svoje kuće.Svi optuženi su negirali učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi i povezanost sa ubistvima, izuzev Miloša Vojinovića koji je priznao da je on ubio Vidakovića.Luka Bojović je u španskom zatvoru od februara 2012. godine, gde izdržava kaznu od 18 godina zbog nezakonitog arsenala oružja koje je kod njega pronađeno u Valensiji.Koljenšić je u Crnoj Gori i brani se sa slobode. Ta država vodi svoju istragu povodom ovih ubistava, pošto nije Srbiji izručila Koljenšića i Šaranovića.Delibašić je 2016. godine, nakon višegodišnjeg suđenja, zbog nedostatka dokaza pravosnažno oslobođen optužbi da je učestvovao u pljacki zalatare "Izrael dajmond centar", u Kolarčevoj ulici u Beogradu 2008. godine.