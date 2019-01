Tanjug | 06. januar 2019. 14:09 | Komentara: 0

Supruga ubijenog lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, Milena Ivanović izjavila je danas da će tragedija njenog supruga nastaviti da se zloupotrebljava "kako kome zatreba", ali je ocenila da se istina ne može sakriti.

Ivanović je za RTS rekla da danas ima mnogo više informacija o ubistvu supruga, da je razgovarala sa mnogo ljudi i da sada pokušava da napravi neku svoju sliku o tome, u nadi da će doći do istine.

"Slušam šta kažu istražni organi iz Prištine, slušam naše istražne organe. Nadam se da će se istina saznati, ako ne u ovoj onda u nekoj drugoj godini", rekla je Ivanović.

PROČITAJTE JOŠ: Tužilac: Nije proširena istraga o ubistvu Ivanovića

Kako kaže, smatra da u ovom trenutku ona ima najviše informacija o ubistvu supruga.

"Meni je najvažnije da se sazna istina. Verujem našim istražnim organima, sacekaću da vidim šta će biti. Smatram da istina ne može da se sakrije, mislim da će kad-tad da izađe na videlo", rekla je supruga ubijenog lidera GI SDP.

PROČITAJTE JOŠ: MILENA IVANOVIĆ: 2018. je prokleta, neka se već jednom završi, svi koji su rekli da ja stojim iza Oliverovog ubistva biće tuženi

Prema njenim rečima, do sada je dala nekoliko iskaza, i na Kosovu i u Beogradu.

Poslednji put je, kaže, ispitana u Beogradu na zahtev specijalnog tužilaštva sa Kosova, i dodala da je otvorena za svakog ko smatra da ima neku informaciju koja bi pomogla da se taj slučaj što pre reši.

Komentarišući navode prištinskih medija o umešanosti pet osoba koje se povezuju sa voždovačkim klanom, poručuje da je u proteklih godinu dana čula "milion verzija toga ko stoji iza ubistva".

"Imali smo hapšenja navodno zbog ubistva Olivera, sada se pojavljuje pet novih imena... Mislim da će to da se, nažalost, nastavi u 2019. godini, da će da se koristi i zloupotrebljava ova tragedija kako kome zatreba, da će se pojaviti neka nova imena. Mislim da to nije u redu. Ko god stoji iza tih priča, treba da stane, i mislim treba da se zajedno da se angažujemo i Beograd, i Priština i stranci, za koje mislim da su veoma značajni, da svi dođemo do istine da znamo ko je pucao u Olivera. Mislim da je to važno zbog nas", rekla je Ivanović.

Upravo zbog moguće zloupotrebe, kaže, ne želi da učestvuje na protestu u Beogradu koji je zakazan za 16. januar, na godišnjicu ubistva.

"Ja naravno necu ići, ne bih išla ko god da organizuje. Mislim da to nije u redu, mislim da se tragedija jedne porodice koristi u političke svrhe. Oliver je bio tri i po godine zatočen, zašto narod nije bio tih godina na ulici, ili kad je Oliver ubijen, mislim da su to bili pogodiniji datumi da se pruži podrška. Možda bi se izvršio neki pritisak, pa bismo danas imali imena ubica. Ne sviđa mi se trenutak niti kontekst u kojem se to održava", napominje Ivanović.

Ona će, kako kaže, tog dana u 8.15 otići da zapali sveću u Hramu Svetog Save.

"Svi oni koji osećaju da treba da budu sa nama tog dana biće. To je pravi način da se oda počast tako velikom čoveku kao što je bio moj Oliver", navela je Ivanović.





Kaže da teško provoditi praznike u ovakvim situacijama i da su ona i njen sin Bogdan sami – ma koliko dragih ljudi i prijatelja bilo uz njih.

Božić su uvek provodili u Kosovskoj Mitrovici, ali sada je za taj grad, kako kaže, vežu samo ružna sećanja.

"Mitrovica više nije moj grad niti će ikada to biti", rekla je supruga ubijenog Olivera Ivanovica.