Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su danas Đ.G. (53) iz Pančeva, odmah nakon izvršenja krivičnog dela razbojništva.PU Pančevo u saopštenju navodi da je osumnjičeni, uz pretnju pištoljem i suzavcem, ušao u poštu koja se nalazi na železničkoj stanici "Aerodrom" u Pančevu i od radnice uzeo novac.Nakon izvršenog krivičnog dela pobegao je iz pošte i nedaleko od mesta izvršenja, uhapsili su ga pripadnici PU Pančevo. Iz pošte je uzeo oko 40.000 dinara.On je, kako se sumnja, u toku ove godine do trenutka hapšenja, na području Pančeva izvršio pet razbojništava, tako što je uz pretnju pištoljem od radnika pošte oduzimao novac. Tereti se da je do sada uzeo oko milion dinara.Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, kaže se u saopštenju.