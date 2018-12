Tanjug | 31. decembar 2018. 14:10 | Komentara: 0

Sporno je bilo oko 5.000 litara neprijavljene nafte koja je otkrivena u tri tanka na šlepu. Njegovom detaljnom kontrolom carinici su u jednom od sedam tankova pronašli veću količinu pogonskog goriva od prijavljene.





Sprečen šverc nafte na Dunavu

BEOGRAD - Carinici su kod Velikog Gradišta sprečili krijumčarenje skoro 5.000 litara nafte na brodu koji je Dunavom prolazio kroz Srbiju, saopštila je Poreska uprava.Prekršaj je otkriven posle ponoći na brodu koji je plovio pod austrijskom zastavom, odnosno na šlepu koji je vukao za sobom. Brod se iz Ukrajine uputio ka Mađarskoj, gde je trebalo da ostavi šlep na remontu.Član posade okrivljen za prekršaj, 49-godišnji državljanin Ukrajine, po zanimanju mašinista, izjavio je na sudu da je carinskim službenicima „greškom rekao da je u tanku manja količina nafte od prijavljene“. Tom prilikom on im je „prećutao“ skoro 3.000 litara nafte u tanku, izgovarajući se da je „propustio da izmeri njenu tačnu količinu i da o tome obavesti zapovednika broda“.Međutim, to nije bilo sve, jer su prilikom pregleda mašinskog prostora u donjem delu šlepa pronađena još dva tanka namenjena smeštaju otpadnih ulja u kojima se nalazila neprijavljena nafta. Prema rečima pomenutog Ukrajinca, on nije znao da se u tim tankovima nalazi ukupno 2.000 litara neprijavljenog goriva.Ukrajinskom mašinisti sa šlepa izrečena je kazna od 283.000 dinara, kao i protivvrednost pogonskog goriva u iznosu od 282.617 dinara, ali i iznos uskraćenih uvoznih dažbina u iznosu od 411.465 dinara. Time se u budžet Republike Srbije slilo skoro milion dinara, navedeno je u saopštenju.