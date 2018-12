Novosti online | 30. decembar 2018. 19:37 | Komentara: 0

- Obred sektaša izgleda ovako: zakolju životinju da bi pili njenu krv ili je pospu po “crnom kolaču”, a onda izgovaraju “Oče naš” naopačke. Snimak od juče je više nego užasan, u pitanju je tipični primer satanizma i bojim se da ćemo u budućnosti tek imati takvih slučajeva. Opijati su sastavni deo ovakvih rituala, tako da su ih počinioci sigurno konzumirali. Sve je više samostalaca koji gledaju sektaške rituale putem društvenih mreža. Oni sada menjaju oblike i nisu poznati javnosti, ne moraju da budu deo neke veće i poznatije sektaške organizacije. Kontaktiraću stručnjake širom sveta da bismo videli da li neko zna nešto više o ovoj sekti - kaže Pastuović.











(Blic.rs)



"Proklinjem trenutak kada sam pogledala snimak. To je pas o kojem sam brinula pet godina", kaže Obrenovčanka Jelena B. još potresena nakon što je videla jezivi snimak klanja psa pred kamerama koji je osvanuo na društvenim mrežama i šokirao javnost.- Kada sam to videla, vrištala sam i bacala sve oko sebe. Umirili su me sa lekovima, ali se i dalje užasno osećam. Bleki je bio dobrica, spavao je i mirno sedeo ispred prodavnice, prolaznici su ga hranili. Bio je duša, nikada nije lajao niti nekoga napao. Zato su i izabrali baš njega, a ne nekog drugog psa - kroz plač je ispričala Jelena B. i dodala da i u snu čuje krike psa.Nakon što se snimak sa monstruoznim ubijanjem psa proširio društvenim mrežama, policija je uhapsila M. Đ. (21) i K. P. (34) pod sumnjom da su izvršili krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Na snimku se vidi kako mladić zariva nož u psa ponavljajući dve reči, "kefo zote", a društvenim mrežama se pronela priča da se radi o istoimenoj sekti čijih pripadnika ima i u Obrenovcu, kao i da oko škola ima nekoliko grafita sa takvim porukama.- Ne znam koliko mi je ljudi pisalo od kako se sve to dogodilo. Jednu ženu su počinioci zvali na druženje, ali su bili izričiti u tome da povede i dete. Deca su mi se javila, jer su na njihovim školama pisali grafite. Tu na mestu gde su ubili Blekija su tri osnovne škole i jedan vrtić, stoga ako je trebalo neko da strada da bi oni bili uhapšeni, bolje Bleki nego neko dete. Bleki je heroj u celoj ovoj tužnoj priči - zaključuje J. B.Članovi ove sekte imali su, navodno, i svoj sajt, ali je on ubrzo ugašen. Na njemu su bile i ilustracije sa njihovim simbolima. Stručni savetnik u Savetodavnom centru za sekte Janja Todorović rekla je da nije čula za "Kefo zote", ali da u Srbiji postoje sekte koje zlostavljaju i ubijaju životinje u obredima.- To niko nema pravo da radi, bez obzira na verska uverenja. To je morbidno, ružno i nedopustivo! Nehumano i prema ljudima i prema životinjama - kaže Janja Todorović.Dimitrije Pastuović, osnivač Udruženja za zaštitu od sekti "Bedem" i autor više knjiga iz ove oblasti, navodi da se o "Kefo zote" malo zna jer su to "samostalci" koji su pod uticajem drugih sektaških organizacija i njihovih satanističkih obreda.