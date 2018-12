Tanjug | 25. decembar 2018. 13:55 | Komentara: 0

Tri muškarca iz okoline Vršca privedena su zbog sumnje da su hakovali nekoliko naloga na "Fejsbuku" i u ime oštećenih devojaka tražili da se uplati po 500 dinara dovodeći ljude u zabludu da pomažu svojim prijateljicama, saopštio je danas MUP.Oni su na taj način prisvojili više miliona dinara.U saopštenju se navodi da su pripadnici MUP, SBPOK, Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, uhapsili M. P. (27.), J. D. (36.) i G. A. (26.) iz okoline Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, prevare i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.M. P. je osumnjičen da je u periodu od oktobra do dana hapšenja neovlašćeno preuzimao profile većeg broja ženskih osoba na društvenoj mreži „Facebook“, slao sa njih privatne poruke putem „mešenger-a“ ka drugim profilima koji imaju status prijatelja i tražio novčanu pomoć od 500 dinara, dovodeći ih u zabludu da pomažu svojim prijateljicama.Od oštećenih je, kako se sumnja, tražio da mu u to ime fotografišu i pošalju slike svojih platnih kartica, a potom s obzirom da je imao broj platne kartice i takozvani CVC kod, davao naloge banci za transfer raspoloživog novca sa računa prema nalozima za klađenje otvorenim u pojedinim kladionicama na ime osumnjičenih J. D. i G. A.Njih dvojica se terete da su zatim podizali novac u gotovini sa svojih naloga u kladionicama i davali ga M. P. od koga su dobijali određeni procenat kao nagradu.Na ovaj način sva trojica su, kako se sumnja, ostvarili za sebe protivpravnu imovinsku korist od više miliona dinara.Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.S obzirom da se sumnja da je oštećen veći broj građana, pozivaju se svi koji sumnjaju da su na ovaj način oštećeni da se jave Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala na telefon broj 011/3540-231 ili na mejl vtk@mup.gov.rs.