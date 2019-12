D. I. K. | 06. decembar 2019. 22:49 | Komentara: 0

POSLANICI Narodne skupštine usvojili su u petak set poreskih zakona, kojim se predviđa znatno rasterećenje privrede, kao i smanjenje opterećenja na zarade.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će ovaj set poreskih zakona doprineti daljem rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta.

- Prošle godine smo porez na zarade smanjili sa 63 na 62 odsto, a od sledeće godine će biti 61 odsto - istakao je Mali. - Iz godine u godinu smanjujemo poresko opterećenje na zarade kako bismo podstakli novo zapošljavanje i povećanje plata. Trošak za državu je 13,1 milijardu, dakle mi se na neki način odričemo tih prihoda kako bi više ostalo privredi, upravo da bi oni povećavali plate, zapošljavali nove ljude i investirali više. To je strategija od koje nećemo odustati u budućnosti.

Ministar finansija je istakao da se ovo opterećenje smanjuje zahvaljujući povećavanju neoporezivog dela zarade i smanjenjem stope doprinosa za PIO.

Set zakona, prema rečima ministra, sadrži poreske podsticaje za novo zapošljavanje, čime se stimulišu poslodavci, koji će imati interes i želju da zaposle mlade ljude koji su nedavno završili školovanje, kao i sve one koji nisu bili zaposleni u 2019. godini. Podsticaji su sadržani u usvojenom Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za zarade isplaćene od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine, predviđena je olakšica u visini od 70 odsto poreza na zarade i 100 odsto doprinosa za PIO. Do 31. decembra 2021. godine olakšica je u visini od 65 odsto poreza na zarade i 95 odsto doprinosa za PIO i do 31. decembra 2022. godine olakšica je u visini od 60 odsto poreza na zarade i 85 odsto doprinosa za PIO.

Olakšice u vidu smanjenja osnovice poreza i doprinosa, u visini od 70 odsto, odnose se na novonastanjena lica, odnosno povratnike iz inostranstva, koji ovim dobijaju stimulaciju da ostanu u našoj zemlji.

Važna izmena je i da se kod privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost ostvaruje podsticaj u vidu oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa na zarade osnivača, koji su zaposleni u takvom privrednom društvu, do iznosa zarade do 150.000 dinara.

PAUŠALCI

USVOJENIM izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predviđa se i test samostalnosti za preduzetnike. Time bi trebalo da se izbegne praksa da poslodavci, zbog umanjenja poreskih obaveza, angažuju radnike kao preduzetnike, najčešće paušalce, umesto da ih zaposle.