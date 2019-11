E. B. TALIJAN | 27. novembar 2019. 12:01 | Komentara: 0

CRNI petak", dan velikih sniženja, koji se poslednjih godina održava i u Srbiji, postaje sve popularniji, a zvanično ove godine stiže 29. novembra. Potrošači mogu povoljno da kupuju i u radnjama i preko interneta. Najveći popusti su na tehniku, odeću i obuću. Pojedini lanci su proglasili "crni novembar" i imaju akcijske ponude čitavog meseca. Većina trgovaca je od ovog ponedeljka počela sa zagrevanjem i tokom "crne nedelje" nude sniženja uglavnom od 20 do 30 odsto, a neki i 70 procenata na pojedine robe i usluge. Udarni pad cena na veći broj proizvoda potrošače čeka na "crni petak" i za vikend. Već sada je moguće kupiti povoljno televizor za 9.500 dinara.

- U jednom od naših lanaca od 22. novembra do 1. decembra imamo sniženja na više od 2.000 artikala, a popusti se kreću i do 70 odsto - kaže za "Novosti" Marko Vlahović, koordinator za komunikacije "Merkatora S". - Interesantna je ponuda za led-televizor, dijagonale 81 centimetar, koji građani sada mogu da kupe po 32 odsto nižoj ceni, za 9.499 dinara. Mali kućni aparati su jeftiniji do 50 odsto, a odabrani proizvodi od tekstila za bebe od 50 do 70 procenata.

Direktor marketinga "Komtrejda" Vanja Cvijetić navodi da je ova kompanija 25. novembra krenula sa akcijima koje će trajati do kraja nedelje, a popusti su uglavnom od 30 do 40 odsto.

Jedan od brendova donjeg veša, pidžama, aksesoara i kupaćih kostima za dame, čitave ove nedelje ima popuste od 20 do 50 odsto.

- Neke kolekcije su na sniženju od 50 odsto i sada njihovi brushalteri mogu da se kupe po ceni od 1.399 dinara - ukazuje prodavačica. - I neseseri su toliko jeftiniji i sada koštaju 1.299 dinara.

Mnogobrojne brendirane prodavnice garderobe nude sniženje od 30 odsto.

- Danas su zimske jakne na popustu, a najjeftinija u redovnoj ponudi košta 18.000 dinara - objašnjava nam jedna prodavačica. - Svakoga dana će biti nešto drugo na sniženju. Prošle godine je bila prava ludnica tokom "crnog petka", promet je bio neverovatan.

Foto K. Mihajlović



"Crni petak" je neformalni naziv za prvi petak nakon Dana zahvalnosti u SAD, četvrtog četvrtka u novembru koji se od 1952. smatra početkom božićne šoping-sezone. Termin je ušao u širu upotrebu tek u poslednjim decenijama. Prvobitno se odnosio na veliku saobraćajnu gužvu koja je nastajala toga dana. Osamdesetih godina prošlog veka popularno objašnjenje je postalo da ovaj dan predstavlja tačku u godini kada trgovci počinju da zarađuju, prelazeći tako iz "crvenog" u "crno". U SAD se toga dana beleži najveći promet od 2005. Zbog velikih popusta vlada prava histerija pa dolazi i do nasilja među kupcima. Od 2006. zbog šoping euforije u SAD je život izgubilo 12, a povređeno je 117 osoba.

OPREZ PRILIKOM ONLAJN KUPOVINE

OSIM radnji i mnogi sajtovi daju sniženja na mnogobrojne proizvode i usluge tokom "crnog petka". Prilikom onlajn kupovine treba biti oprezan jer i sajber prevaranti pojačavaju svoje aktivnosti. Inače, odluku o učešću u ovom šoping događaju donose trgovci. Oni određuju koliki će popust ponuditi i njegovo trajanje. Sniženja obično počinju ranije da bi se smanjile gužve.





POVOLjNA LETOVANjA

SVE više tržnih centara ima popuste tokom "crnog petka", a pojedini ove godine organizuju i di-džej program kako bi upotpunili uživanje kupaca. U pojedinim bioskopskim lancima možete da gledate filmove za 150 dinara. Neke turističke agencije nude od 20 do 70 odsto popusta na letovanje ili obilazak evropskih gradova.