Najavljene veće plate za zaposlene u javnom sektoru biće obračunavane od 1. novembra, a isplaćene već početkom decembra, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali.





Mali je za televiziju Pink rekao da će prosečne plate biti 500 evra već u decembru.





"To je cilj za koji smo se borili, a da li je dovoljno, smatram da nije, ali je to više od proseka od 300 evra koliko je bilo ranije", rekao je Mali i dodao da će plate rasti ako ekonomija bude rasla, jer je to je jedini način da građani posle teških reformi osete boljitak.





On je objasnio da je prosečno povećanje plata 9,6 odsto, a da je prošle godine iznosio 8,6 odsto i ocenio da nikada većeg povećanja nije bilo, bar ne u poslednjih desetak godina.





"Za osam meseci imamo suficit u budžetu, a povećanja plata posledica su pozitivnog rebalansa", rekao je on i dodao da se pozitivan rezultat vraća građanima kroz povećanje plata, jednokratne pomoći najstarijima i ulaganjima u infrastrukturu.





Mali je najavio da će svaki penzioner, bez obzira na visinu penzije, od 1. decembra dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, kao i da se od 1. januara planira povećanje penzija u procentu koji će biti između 5,1 i 5,5.





On je dodao da su i velika izdvajanja za infrastrukturu, a kao primer naveo 14 milijardi dinara za izgradnju Moravskog koridora.





"To su ogromne brojke, jasna namera je da u što kraćem roku podignemo standard građana Srbije", rekao je Mali i dodao da država želi i da se podigne nivo usluga u zdravstvu i prosveti.





Ministar finansija je potvrdio da će 3. oktobra biti nastavljeni razgovori sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, ali je ocenio da je odluka o povećanju plata uvek na Vladi Srbije, kojoj je najvažniji rast domaće ekonomije.





On je podsetio da je Srbije prošle godine imala ekonomski rast od 4,5 odsto i ocenio da ove godine "rast neće biti ispod 3,5 odsto".





Kako je ocenio, neki od ljudi koji su bili u dilemi hoće li otići iz Srbije sada bi mogli da odluče da ostanu jer su plate iz godine u godinu sve veće.





"Ako ovako nastavimo, zašto i narednih godina ne bismo povećavali plate, da ljudi vide jasan trend napretka, a to je ključan faktor pri donošenju odluka hoće li se ostajati u Srbiji", rekao je Mali i dodao da je ove godine stopa nezaposlenosti i dalje visokih 10,3 odsto, a cilj je da sledeće godine bude jednocifrena.





On je ocenio da je inflacija u Srbiji stabilna na 1,5 odsto godišnje, kao i kurs, da je Srbija lider u privlačanje stranih direktnih investicija i da na indeksu konkurentnosti raste i dodao da "polako, ali sigurno Srbija postaje zemlja za uzor".





Mali je rekao i da obilazi domaće privrednike, koji su motor razvoja Srbije, a sa njima razgovara kako bi im se moglo još više pomoći kroz kredite za opremu ili za obrtna sredstva.





"Upoznajem ih sa merama koje Vlada sprovodi kao što je smanjenje poreza i doprinosa na plate, od 1. januara, za jedan procenat, što je za njih dobro", rekao je Mali i dodao postoji želja da se stimulišu domaće kompanije jer ima novca u budžetu.





Mali je potvrdio da Srbija isplaćuje stare dugove iz doba SFR Jugoslavije od pre 30-40 godina i dodao da su oni reprogramirani i da se rate plaćaju redovno - "u dan".