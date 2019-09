B. Puzović | 16. septembar 2019. 13:46 | Komentara: 0

BAGER “glodar 10”, težak 1.650 tona, prešao je u ponedeljak pre podne preko pruge Beograd – Bar, nedaleko od železničke stanice Vreoci. Moćna mašina upućena je sa površinskog kopa “Polje D” Rudarskog basena “Kolubara”, na novi ugljenokop “Radljevo” kod Uba, a trasu dugu 24 kilometra treba da pređe za oko mesec dana.Do odredišta, rotorni bager treba da pređe reku Kolubaru i na dva mesta Ibarsku magistralu – dosadašnjom i novom trasom, te ispod spleta dalekovoda, optičkih kablova... Takođe, preći će i industrijske pruge za termoelektrane “Kolubara” u Velikim Crljenima i “Nikola Tesla” u Obrenovcu”.- Ovo je izuzetno važan dan za “Kolubaru” i EPS i Srbiju koja ima nameru da stabilizuje, očuva i unapredi svoj elektroenergetski sistem, stoga narednih godina predstoji mnogo posla – kaže vd direktor EPS-a Milorad Grčić. - Transport bagera jedan je od pretposlednjih koraka ka otvaranju novog površinskog kopa “Radljevo”, na kom, očekujemo, “glodar 10” treba da počne da radi najkasnije 1. novembra.Rotorni bager “glodar 10”, kreće se od četiri do šest metara u sekundi, osnovna je mašina kojom će se otkopavati jalovina, takozvana otkrivka. Za njegov bezbedan transport, ekipe Rudarskog basena “Kolubara” izgradiće trasu široku 30 metara i ukloniti sve objekte. Njegov transport do novog kopa trajaće oko mesec dana. Mašinci “Kolubare” ističu da bi, da je demontiran i prebačen u delovima, za njegovo ponovno sklapanje trebalo više od pola godine.- Novi površinski kop “Radljevo”, gde se bager “glodar” uputio, jedan je od najznačajnijih razvojnih planova EPS-a i očekujemo da eksploatacija uglja počne 2023. godine – najavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. - “Radljevo” raspolaže sa 450 miliona tona rezervi uglja, godišnje će proizvoditi oko sedam miliona tona lignita namenjenih Termoelektrani “Nikola Tesla” u Obrenovcu.Zbog prelaska bagera preko Barske pruge, između Vreoca i Lazarevca železnički saobraćaj biće obustavljen do srede do 10.30 časova. Putnici vozova koji saobraćaju između Topčidera i Bara, autobusima će organizovano biti prevoženi od Lazarevca do Topčidera. U okviru tih vozova, neće biti vagona za prevoz automobila. I za putnike vozova na relacijama Beograd Centar – Užice – Beograd Centar i Beograd – Centar – Prijepolje Teretna – Beograd Centar, biće organizovan autobuski prevoz između železničkih stanica Beograd – Centar i Lazarevac, odnosno Beograd Centra i Valjeva. U ovom periodu neće saobraćati vozovi koji iz Beograd Centra za Valjevo polaze u 3,45 i 11 časova, odnosno iz Valjeva za Beograd Centar u 15 časova. Putnici voza koji polazi iz Valjeva u 5,35 časova, za Beograd Centar biće prevezeni autobusima.