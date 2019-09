Tanjug | 16. septembar 2019. 13:23 > 14:52 |

Svi penzioneri dobiće od 1. decembra jednokratnu isplatu od 5.000 dinara, najavila je danas premijerka Ana Brnabić.





Ona je istakla da je u planu povećanje penzija od 1. januara 2020 godine, od bar 5 odsto.





Za sada se još uvek radi na budžetu za 2020. godinu, pa još nije poznat konačan procenat, ali će povećanje zasigurno biti makar 5 odsto, precizirala je premijerka na pres konferenciji.





"Trudićemo se da to bude i nesto više, u skladu sa mogućnostima, a da ne ugrozimo fiskalnu i finansijsku sigurnost zemlje. Sigurno će biti 5 odsto, a da li ćemo moći i preko toga, uskoro ćemo imati i tu informaciju", rekla je Brnabić.









BRNABIĆ: UKIDA SE ZABRANA ZAPOŠLjAVANjA, ALI OSTAJE KONTROLA





Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će i formalno biti ukinuta zabrana zapošljavanja, pošto je i do sada bilo dozvoljeno zapošljavanje pod određenim uslovima, ali da će biti zadržana kontrola nad zapošljavanjem.





Poručila je odgovarajući na pitanja novinara da ne bi volela opet, kao što je to bio slučaj do 2012. godine, da dođe do nekontrolisanog zapošljavanja kada je u mnogim opštinama bilo dva, tri ili četiri puta više zaposlenih.





"Jedva smo to sveli na neku normalnu potrebu, imamo samokrontrolu, ima zapošljavnja kada se pokaže potreba, ali to ćemo videti da relaksiramo - samo je važno da zadržimo kakvu takvu kontrolu", navela je premijerka.





Naglasila je da da zabrana zapošljavanja postoji danas samo kao kontrola zapošljavanja i da je samo u zadravstvu zaposleno 4.000 ljudi.





Objasnila je da je i do sada moglo da se zapošljava, ali kada je to opravdano odnosno kada vladina komisija to odbori.









BRNABIĆ: ZA MORVASKI KORIDOR 120 M I LIONA EVRA IZ BUDžETA





Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je danas da će direktno iz budžeta biti dodatno izdvojeno 120 miliona evra za Moravski koridor, zahvaljujući povećanim budžetskim prihodima, koji su nadmašili plan za 60 milijardi dinara.





Brnabić je na konferenciji za novinare, posvećenoj prvom pozitivnom rebalansu budžeta Srbije, precizirala da će deo većih budžetskih prihoda u iznosu od 16,8 milijardi dinara biti usmeren u infrastrukturne projekte - Moravski koridor i autoput "Miloš Veliki".





Prema njenim rečima, deo sredstava u okviru pozitivnog rebalansa će takođe biti izdvojen za građane zadužene u francima.





Predsednica Vlade Srbije je naglasila da se prilikom izrade pozitivnog rebalansa budžeta rukovodila interesima građana, vodeći računa da ni na koji način ne bude ugrožena fiskalna stabilnost.