NIJEDNA računica ne može da zameni kvalitet i ukus domaće zimnice. Sezona pekmeza, slatkog i kuvanog paradajza, otpočela je, a sudeći prema trenutnim cenama, najviše će koštati džem, zbog šećera, i razne šarene salate, dok će se najviše isplatiti kuvani paradajz i krastavčići, a ponegde i ajvar.

SOMBOR Domaćice na severu Vojvodine već su počele da spremaju zimnicu. Za gajbu šljiva od 10 kilograma, za pekmez, treba izdvojiti oko 300 dinara. Kilogram paradajza košta 50, paprike babure 70, a kornišoni od 70 do 80 dinara. Džak od šest kilograma crvene paprike za ajvar košta 400 dinara. Isto toliko treba izdvojiti i za džak krompira od 10 kilograma. Na somborskoj pijaci ponuda zimnice je skromna. Kako kaže Ivanka Kanurić, iako za spremanje zimnice treba izdvojiti dosta truda i vremena, taj posao se isplati.



NOVI SAD Ako je suditi po trenutnim cenama voća i povrća na pijacama, ove godine će najviše koštati pravljenje turšije, s obzirom na to da kilogram karfiola košta 350, celera od 300 do 350, šargarepa 100, paprika babura, krastavci i paradajz od 60 do 80 dinara po kilogramu.

- Traži se crvena paprika, za ajvar, ali i paradajz za kuvanje soka - priča Sima Kovačev, prodavac. - Domaćice naručuju uglavnom od 40 do 50 kilograma paprike, jer je naveliko jeftinije, pa to izađe oko 2.500 dinara. Kada se u sve uračunaju ulje i so, kao i utrošena struja, može se reći da je za nijansu jeftinije nego kupovina gotovog. Slična je računica za kuvanje soka od paradajza.

JAGODINA Za teglu ajvara potrebno je pet kilograma paprika, a cena kilograma je od 80 do 130 dinara. Kada se na to doda ulje, so, drva za šporet ili struja, više se isplati kupovina već napravljenog, ali domaćeg ajvara - objašnjava Svetlana Petković iz Starog Laništa, koja na jagodinskoj pijaci već godinama pravi zimnicu.

Kako kaže, domaćicama se isplati samo da prave kisele krastavce, jer su od 20 do 30 dinara po kilogramu. A, paradajz iz flaše prodaje se po 250 dinara.

POŽAREVAC Ponuda na zelenim pijacama je velika, a cene su šarolike. Paprika se kreće od 70 do 100 dinara, kupus od 30 do 40, paradajz od 60 do 80, a krastavac oko 70 dinara.

Prodavci kažu da je prodaja zbog spremanja zimnice već duži niz godina u padu, jer u marketima preko cele godine ima svežeg voća i povrća, već spremljene zimnice i smrznutih proizvoda.

LOZNICA Najveći broj domaćica u lozničkom kraju, će spremati zimnicu, umesto da je kupuju u radnjama.

Cena paradajza je do 100 dinara, kao i paprika. Kako se spremanje zimnice bude zahuktavalo, tako će i cene povrća rasti. Procenjuje se da kvalitetna paprika neće moći da se nađe bez 120 dinara. Kornišona, u ovim krajevima, gotovo da i nema. Cena voća, od krušaka do breskaka i kajsija, košta od 80 do 100 dinara.

KRALjEVO Skupe osnovne namirnice, potrošačka korpa koja prevazilazi prosečnu mesečnu zaradu, cena struje, primorali su većinu kraljevačkih domaćica da ove godine ili potpuno odustanu od tradicionalnog spremanja zimnice, ili da pripreme samo simbolične količine. Da bi četvoročlana porodica obezbedila pristojnu zimnicu, potrebno je tridesetak hiljada.

Na kraljevačkoj kvantaškoj pijaci, ovih dana kilogram paprike na džak košta oko 70 dinara, paradajza od 50 do 70, a kupusa oko 40 dinara.

ČAČAK Svake godine je sve manje čačanskih domaćica koje same spremaju zimnicu, već se više odlučuju za kupovinu gotovih proizvoda, poput ajvara, soka od paradajza, kornišona, turšije.

PIROT NA Tijabarskoj pijaci u Pirotu, cene povrća su se stabilizovale. Kilogram paradajza je od 70 do 100 dinara, komad paprike od pet do 10 dinara, šargarepe vrede oko 60 dinara za kilogram, krastavci od 90 do 100 dinara, krompir od 40 do 50 dinara.

Tako, recimo, tegla ajvara kod domaćih proizvođača, u zavisnosti od gramaže, ali i da li je pravljen od pečene ili barene paprike, košta od 250 do 350 dinara. Tegla kornišona je oko 150, koliko je i sok od paradajza. Sa druge strane, cena sveže paprike za ajvar ide i do 150 dinara po kilogramu, paradajza do 130, a kornišona do 100 dinara.



NIŠ Paradajz i paprika, osnovne namirnice za pripremu zimnica, na niškim pijacama drže cenu, tako da je spremanje ajvara, pindžura i ljutenice pod velikim znakom pitanja u mnogim domaćinstvima. Cena paprike je od 70 do 100, a paradajza od 60 do 80 dinara. U prodavnicama se može naći industrijska zimnica, ali je pravi delikates ona iz kućne radinosti. Teglu ajvara vešte domaćice prodaju po 600 dinara.

JEFTINA PAPRIKA U VRANjU

SEZONA spremanja zimnice u vranjskom kraju je u toku. Cene voća su ove godine prihvatljive. Primera radi, kilogram šljiva staje 40 dinara, za kilogram džema potrebno je najmanje dva kilograma i oko 600 grama šećera, tako da je znatno jeftinije nego u prodavnici. Što se tiče paprike, cena slatke je 50 dinara po kilogramu, a ljuta je nešto skuplja. Još se ne zna koliko će koštati paprika za ajvar, što je najprodavaniji proizvod na pijacama.