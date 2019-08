B. CARANOVIĆ - V. ILIĆ | 20. avgust 2019. 10:02 |

Reporteri "Novosti" sa prvim putnicima na novootvorenoj trasi Koridora 11 od čačka do Obrenovca. Vozači imaju samo reči hvale, posebno ističu bezbednost

BRŽE, lepše, bezbednije! Ovo je ukratko utisak većine putnika o novootvorenoj deonici Auto-puta "Miloš Veliki". Ekipa naših reportera u ponedeljak je razgovarala sa vozačima, koji su se uključivali na auto-put u Mislođinu i sa onima koji su dolazili iz pravca Čačka prema prestonici.

Dok su svi podjednako oduševljeni lakoćom vožnje sada kompletiranom trasom auto-puta od oko 100 kilometara, pritužbe i žalbe stižu od putnika koji se na novi deo Koridora 11 uključuju pristupnom saobraćajnicom kod Obrenovca.

- Samo reči hvale imam - kaže nam Milan Leontijević, radnik komunalnog preduzeća "Đunis" iz Uba. - Baš se vraćam iz izvidnice, jer sam želeo pre nego što počne naplata putarine u septembru, da prođem ovom trasom i uverim se da je stvarno kako pričaju. I oduševljen sam. Ovo je fantazija. Treba doživeti. Za manje od dest minuta sam stigao od Obrenovca do Uba.

Od Preljine do Uba je, kaže nam Kraljevčanin Nenad Milovanović, stigao za svega 45 minuta. Dodaje, nezapamćenih.

- Put je kao staklo, ima širinu, pa nema gužve, ni problema.

Dozvoljena je brzina od 130 kilometara na čas, pa auto prosto klizi - kaže Ištvan Pab. - Idem iz Lajkovca i mnogo je brže i jednostavnije sada nego dok se išlo Ibarskom magistralom. Osim toga, a što je posebno važno, manje je opasno nego ranije.



Statistika Ibarske magistrale kaže da su od 2001. godine 452 osobe stradale na Ibarskoj magistrali, pa se nadležni nadaju da otvaranjem nove deonice "Miloš Veliki" i obnovom deonice Ljig - Preljina, više neće biti ovih mračnih brojki.

- Iznenađen sam, gotovo šokiran da sam od Čačka do ove rampe kod Obrenovca stigao za sat vremena - kaže mladić Stefan Čeganjac. - Ranije sam vraćajući se sa letovanja deonicu od Čačka do Beograda prelazio sigurnih dva i po sata. Malo je reći da sam oduševljen. I ovo nam samo pokazuje kako će biti sjajno kada bude više ovakvih trasa.

TRI PUTA VIŠE NA naplatnoj rampi u Preljini, od preksinoć u 21 čas, dnevno u oba pravca, iz Čačka, ali i iz Beograda, prođe, prema nezvaničnim podacima, više od 800 putničkih vozila, što je za trećinu više vozila od vremena kada je auto-put bio otvoren samo do Ljiga. Ranije je, da podsetimo, u proseku za 24 časa kroz ovu naplatnu rampu prolazilo najviše do 10.000 vozila.

Trasa auto-puta E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koja povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar. Autoput od Obrenovca do Ljiga dužine je 62,7 kilometara, a čine ga deonice Obrenovac - Ub dužine 26,23 kilometra, Ub - Lajkovac od 12,5 kilometara, gde je saniran deo od 2,5 kilometara i poslednja Lajkovac - Ljig dužine 23,98 kilometara. Sa deonicom Ljig - Preljina čini 103,6 kilometara Auto-puta E763 Beograd - južni Jadran.

Zdravko Matijević iz Nove Varoši kaže da je prvi put u ponedeljak iz rodnog grada do Beograda stigao za tri sata i 15 minuta, dok ranije nije putovao manje od četiri ili četiri i po sata. Jedini problem je, kaže, vožnja kroz prestonicu, odnosno zagušene pristupne saobraćajnice iz Beograda. Nada se da će se pronaći alternativna rešenja za uključenje na auto-put.

Novi auto-put još nije ubačen u aplikacije za navigaciju, pa putnici treba da prate saobraćajne znake. Na Obrenovačkom putu, do ulaska na novu deonicu postoji nekoliko tabli koje obaveštavaju o putu "Miloš Veliki", ali ni na jednoj nema podataka o preostaloj kilometraži.

ČEP KOD PETLjE MISLOĐIN

VOZAČI su imali primedbe na gužve na prilazima auto- putu sa Obrenovačkog puta, ali nadležni tvrde da je sve to privremenog karaktera. Kada u saobraćaj bude puštena deonica od Surčina do Obrenovca, gužvi neće biti. Otvaranje ove deonice planirano je za decembar.

-Za nas koji na auto-put ulazimo sa Obrenovačkog puta biće mnogo problema, jer su gužve na tom uskom grlu od Ostružnice do Bariča - kaže Zoran Stanisavljević. - Jeste da mi novi deo skraćuje vožnju u odnosu na put Ibarskom, ali danas nisam mogao više od sat da stignem do isključenja za auto - put "Miloš Veliki".

DOŠAO IZ MINHENA SAMO ZBOG AUTO-PUTA

Tomislav Savić priča da se iz Minhena specijalno uputio da proveri kakav je novi auto-put.

- U ponedeljak sam na televiziji u Minhenu gledao prenos otvaranja novog auto-puta. Odmah sam poželeo da to vidim svojim očima i da se provozam njime. Krenuo sam jutros iz Nemačke, došao po pašenoga u Novi Sad, i krenuli smo zajedno do Zlatibora. Moram vam reći da sam oduševljen novim putem, tuneli su lepo označeni, prilagođeni brzini. Putovao sam 37 godina putevima kroz celu Evropu, ali ovo je stvarno najlepši auto-put. Ručaćemo u Čaku, idemo do Zlatibora i opet se vraćam kući. Striktno sam došao da ovo vidim.

ŠTA PRVI PUTNICI MISLE O NOVOM AUTO-PUTU?

ĐUZEPE ĐORDELIZI, ITALIJA

- Ja sam Italijan, putujem iz Hrvatske, išao sam preko Beograda, onda novim auto-putem i idem za Crnu Goru. Put je lep, udoban za vožnju, a i predeo kojim se prolazi je spektakularan.

MIROSLAV ČOVIĆ, NOVI SAD

- Svaka čast za radove. Uživao sam u vožnji, kao i moja supruga i deca. Asfalt je odličan, sve je svetski urađeno. Put je dinamičan, nije monoton za vožnju. Sve pohvale!

MIODRAG NIKOLIĆ, NOVI SAD

- Utisci sa nove deonice auto-puta su odlični. Predsednik Vučić je odlično uradio ovaj posao. Tuneli su vrhunski odrađeni. Nisam verovao da ovako nešto može da bude kod nas u Srbiji.

ZAVIŠA IVANOVIĆ, BEOGRAD

- Ako izuzmemo gužve na isključenju kod Mislođina, za koje verujem da su samo prolazni problem, sve ostalo je gotovo savršeno. Neuporedivo brže i lakše se sada putuje.