Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se u četvrtak u Sankt Peterbrgu, u okviru SPIEF-a, sa predsednikom Upravnom odbora "Gasproma" Aleksejem Milerom, koji je poručio da će ta kompanija nastaviti redovno da snabdeva Srbiju gasom, a u razgovoru je konstatovano i da će linijski deo gasovoda kroz našu zemlju biti završen sredinom decembra.Antić je u izjavi za Tanjug preneo da je sa Milerom razgovarao o ukupnoj saradnji, te da je predsednik UO Gasproma izneo čvrst stav da Srbija apsolutno može očekivati da će Gasprom obezbediti sve neophodne količine gasa za snabdevanje.Bilo je reči i o gasovodu kroz Srbiju, zajedničkom projektu koji razvija kompanija "Gastrans" i konstatovali smo da se taj projekat razvija u skladu sa dinamikom i da postoje svi uslovi da linijski deo tog gasovoda bude završen sredinom decembra, kao što je i planirano, istakao je Antić."To je važan i veliki projekat za Srbiju. To menja poziciju Srbije na gasnoj mapi i dugoročno obezbeđuje da Srbija ima sigurno snabdevanje gasom i da može dodatno da se gasifikuje i omogućuje dalju reindustrjalizaciju zemlje i znači i nove projekte", rekao je sprski ministar.Antić je naveo i da se dobro razvija projekat TE TO "Pančevo", koji razvija kompanija Gasprom energoholding zajedno sa NIS-om, te da će biti završen tokom 2020. godine."Ali, imamo i nove planove i nove gasne elektrane koje ćemo raditi. To je bila jedna od tema i o tome ćemo u toku petka nastaviti razgovore sa Gasprom energoholdingom", preneo je Antić.Dodao je da sa Milerom razgovarao i o daljoj gasifikaciji Srbije i da će jedan od prioriteta zajedničkog rada u budućnosti biti alternativna gasifikacija, odnosno mogućnost gasifikovanja onih delova zemlje, koji nisu pokriveni mrežom gasovoda tako što bi se omogućilo snabdevanje gasom preko LNG, odnosno SPG ili komprimovanog gasa, koji bi se proizvodio na teritoriji Srbije.Ministar Antić će se sutra, tokom ekonomskog foruma, sastati i sa Aleksandrom Ðukovim, predsednikom Gaspromnjefta, kao i sa predsednikom Gasprom energoholdinga, odnosno, kako je rekao, sa svim značajnim energetskim kompanijama.