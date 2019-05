Tanjug | 30. maj 2019. 10:41 |

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali najavljuje povećanje minimalca u septembru, kako i značajnije povećanje plata i penzija u drugoj polovini ove godine."U toku prošle godine smo povećali minimalnu cenu rada sa 143 dinara na 155 dinara po satu, čime je prvi put pređena cifra od 27.000 dinara mesečno. Sa tim ćemo nastaviti i dalje...Naredno povećanje će biti u septembru i to radimo zajedno sa privredom i sindikatima. Samo želimo da to bude na realnim osnovama, kako bismo imali zdravu privredu koja to može da iznese", rekao je Mali u intervjuu za "B92".Sumirajući rezultate rada od dolaska na čelo Ministarstva finansija, uveren je da je "najbolja vest za gradane u ovih prvih godinu dana, bilo povecanje plata u javnom sektoru i penzija", a očekuje da će biti prostora za još jedno povećanje "koje sigurno neće biti malo".PROČITAJTE JOŠ -"Jedan od najvećih ciljeva na početku nam je bio da stvorimo povoljno okruženje za privredu, koja će moći dobro i efikasno da posluje i da bude konkurentna na tržištu... Zato smo započeli sa smanjivanjem opterećenja na zarade, sa čime ćemo nastaviti i ove godine", kaže ministar.Očekuje da u drugoj polovini godine, u zavisnosti od raspoloživog fiskalnog prostora, bude doneta takva odluka, i dodaje da se razmatra nekoliko opcija, šta tačno može da se smanji."Mislim da je ipak najveći izazov za budućnost da nađemo nove izvore rasta privrede. Imamo mnogo potencijala, moramo samo da budemo dovoljno pametni i sposobni da ih iskoristimo", dodaje Mali.Na pitanje da li zadovoljan današnjim brojkama u odnosu na godinu ranije, ističe da je privredni rast u prošloj godini bio 4,3 odsto, da javni dug nastavlja da se smanjuje, da i dalje ostvarujemo suficit u državnoj kasi."Projekcija rasta za ovu godinu nam je 3,5 odsto i nadam se da ćemo moći da je ostvarimo. Videćemo kakvi će biti podaci iz drugog kvartala. Javni dug nam se i dalje smanjuje, i u martu je iznosio 50,8 procenata BDP-a. Nemamo najnovije podatke za nezaposlenost, ali oni iz prošle godine govore da je na nivou od oko 12 posto, što je više nego duplo manje u odnosu na onih 25,9 posti u 2013. godini".Ministar navodi da je suficit republičkog budžeta u prva četiri meseca iznosio 5,5 milijardi dinara, što je za 400 miliona evra više od plana, i objašnjava da veći suficit znači da imamo veći fiskalni prostor za povećanje plata i penzija, za smanjenje opterećenja rada..."U toku prethodne godine privukli smo 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, više nego sve druge zemlje u regionu zajedno. Takođe, u toku prva četiri meseca ove godine, vrednost investicija u našu zemlju je 1,2 milijarde evra, što je 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine", predočava Mali.Kao jedan od najbitnijih događaja u prošloj godini ističe to što je kineski Ziđin preuzeo RTB Bor, čime smo sačuvali pet hiljada radnih mesta."Takođe, imamo grinfild investiciju u Zrenjanin, gde kineski proizvođač automobilskih guma Šandong Linglong treba da gradi fabriku... Sproveli smo i veoma uspešnu koncesiju aerodroma ''Nikola Tesla''. Svedoci smo da se svakodnevno otvaraju nove fabrike u Srbiji, a predsednik Aleksandar Vučić je nedavno izneo podatak da je u poslednjih pet godina otvoreno čak 180 novih fabrika".Kada je reč o javnim kapitalnim investicijama, ministar napominje da je u tu svrhu u budžetu za ovu godinu izdvojeno 30 odsto više novca, a očekuje da će naredne godine biti još i više."Gradimo nove autoputeve, obnavljamo železnicu, povezujemo se sa evropskim koridorima. To je jedini način da Srbija ide napred", zaključio je ministar finansija Siniša Mali.