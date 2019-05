S. M. | 27. maj 2019. 15:57 > 16:22 | Komentara: 0

Srbija i Bosna i Hercegovina će, ukoliko Priština ne ukine takse za robu iz te dve zemlje do samita lidera Zapadnog Balkana u Parizu 1. jula, razmotriti uvođenje različitih modela kontramera

UKOLIKO Kosovo ne ukine takse do samita lidera Zapadnog Balkana u Parizu 1. jula, BiH i Srbija će razmotriti uvođenje različitih modela kontramera.Ovo je jedna od poruka sa sastanka zamenika predsedavajućeg Saveta ministara BiH i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića sa potpredsjednikom Vlade Republike Srbije i ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem, sa kojim je razgovarao o daljim koracima po pitanju diskriminatorskih taksi koje za robu iz dve države i dalje primenjuju prištinske vlasti.Šarović je istakao da je za posljednjih šest meseci Bosna i Hercegovina isporučila 27 miliona evra robe manje na Kosovo nego u istom periodu prošle godine, što je pad od 97 odsto. Primera radi, u prva četiri meseca ove godine plasirano je robe u vrednosti od svega 500 hiljada evra.Ljajić je istakao da je od 21. novembra, kada su takse uvedene, do 21. maja, Srbija na Kosovo isporučila za 189,5 miliona evra manje robe u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja pad od čak 80 odsto. To praktično, znači ukazao je Ljajić, da je šteta nešto veća od milion evra dnevno.PROČITAJTE JOŠ -Dvojica ministara su zaključila i da građani na Kosovu takođe trpe štetu zbog uvedenih taksi, jer su cene na malo povećane za 5,3 odsto, spoljnotrgovinski deficit je povećan za 5,4 odsto, a uvoz robe za 6,4 odsto.Takođe, na sastanku je konstatovano da su zbog taksi gotovo zaustavljene sve regionalne inicijative, čime je prouzrokovana politička šteta za normalizaciju odnosa u regionu.Zbog svega toga, Šarović i Ljajić su se složili da bi dve države trebalo da zajednički nastupaju i sprovode koordinisane aktivnosti, čiji bi cilj bio povećanje pritiska za ukidanje taksi.S druge strane, od Evropske komisije će se zatražiti veći angažman na hitnoj reformi CEFTA sporazuma.- Zbog uvedenih taksi prema dvije države od strane institucija u Prištini, CEFTA de fakto ne postoji u onom obliku u kome je formirana prije 13 godina, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.