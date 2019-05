Beta | 27. maj 2019. 14:17 |

BEOGRAD - Vlasnik nedavno ugašene firme Spilit iz Vranja, Andrej Hodasevič rekao je u ponedeljak da prikuplja novac da isplati kupce i radnike u Srbiji."Od utorka će se krenuti sa uplatom sredstava za isplatu potrošača u Srbiji. Zajedno sa platama koje se duguju radnicima to je iznos od oko 350 do 400 hiljada evra", rekao je Hodasevič za TV Prva i dodao da iz fabrike nije odneta oprema.Spilit je 2017. godione zakupio pogone Jumka u Vranju gde je proizvodio nameštaj, a prošle sedmice su vlasnici napustili fabriku u kojoj je radilo 400 ljudi. Pre nekoliko dana Spilit je napustio i pogon u Somboru u kojme je oko 40 radnika sklapalo nameštaj.PROČITAJTE JOŠ -Manjinski vlasnik Spilita je beogradska firma Holodeks. Prema rečima Hodaseviča, Spilit se povukao iz Srbije i obustavio prodaju robe "kako ne bi bilo više kupaca za koje neće biti robe, tako se samo povećava problem".Fabrika u Vranju je ispunila plan, proizvedena je roba da se pokriju potraživanja kupaca, rekao je Hodasevič. Istakao je da poslovanje Spilita u Srbiji nije bilo pozitivno i da su investucije bile nogo veće od planiranih."Podaci o dugovanjima se trenutno prikupljaju, svesni smo broja kupaca kojima dugujemo, znamo i koliko dugujemo za zarade i radi se na tome da se taj iznos uplati na račun srpske kompanije, a radi se o iznosu od 350 do 400 hiljada evra", rekao je vlasnik zatvorene firme.Naveo je da je dosad uložio "previše sopstvenog novca" - oko pet miliona evra i da je našao ljude zainteresovane da obnove poslovanje Spilita. Najavio je da će Spilit verovatno će biti prodat ove nedelje i da će u slučaju prodaje kompanija Holodeks isplatiti potraživanja.