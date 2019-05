Tanjug | 21. maj 2019. 14:50 | Komentara: 0

Inovacija ne sme biti slučajnost, već rezultat izgrađenog sistema, a jedan od najvažnijih delova tog sistema je moderna inovaciona infrastruktura koju danas razvijamo u Srbiji, rekao je danas ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

Popović je na konferenciji "Nedelja inovacija" u organizaciji AFA - Asocijacije za povezivanje žena i njihovo aktivno učešće u društveno važnim projektima, rekao da je Srbija prepoznata kao zemlja sa dugom i svetski priznatom tradicijom inženjerskog obrazovanja i znanja i da je naš obrazovni sistem iznedrio odlične inženjere koji su danas nosioci rasta srpske privrede zasnovanog na inovacijama i znanju.

"Vlada Srbije ulaže preko 100 miliona evra u izgradnju najmodernije inovacione infrastrukture u univerzitetskim centrima u Srbiji", rekao je Popović.

Popović je rekao da se po ugledu na inovacione eko-sisteme država čiji su ambasadori danas bili na konferenciji u Beogradu grade inovacioni startap centri u regionima na teritoriji cele Srbije.

Popović je rekao da će uskoro biti otvoreno prvih osam, i to u Čačku, Subotici, Gornjem Milanovcu, Zrenjaninu, Staroj Pazovi, Pirotu, Kruševcu i Valjevu, a sledeće godine najmanje još toliko.

Popović je rekao da će tu naši mladi talenti od učeničkog uzrasta razvijati svoje ineženjerske i preduzetničke kompetencije.

"Naš pogled uprt je u digitalnu budućnost koju kreiraju naši mladi inženjeri", poručio je Popović.

Ministar kaže da su mladi inženjeri iz Srbije prepoznati u celom svetu i dodao da je Srbija sigurno najjaca IT i inovaciona sila u ovom delu Evrope.

"Prošle godine je izvoz IT usluga iz Srbije premašio 1,15 milijardi evra i to je prvi put u istoriji da je izvoz IT usluga bio veći od izvoza poljoprivrede", naveo je Popović. Ministar kaže da je zahvaljući znanju naših inženjera Srbija postala zemlja gde su mnoge najveće svetske IT kompanije odlučile da posluju.

On je kao primer naveo da Majkrosoft ima samo dva razvojna centra u Evropi, a da je jedan od njih u Srbiji.

"Naš inovacioni eko-sistem prepoznat je u svetu po globalnim šampionskim kompanijama u razvoju softvera za analizu podataka, bio-medicini, gejmingu, blokčejnu, kreativnoj industriji", rekao je Popović i dodao da je samo u poslednje dve godine bilo značajnih prodaja srpskih kompanija kompanijama u Silikonskoj dolini.

Popović je istakao da pored odlične inženjerske baze Srbija ima i podsticajnu poresku politiku za investitore koji ulažu u inovacije, IT tehnologije i razvoj.

Naveo je da se velika pažnja poklanja razvoju ženskog inovacionog preduzetništava kako bi se osnažila uloga žena na tržištu Srbije.

On je istakao da su žene često preduzimljivije, upornije i snalažljivije od muškaraca, a da Srbija u poslednjih nekoliko godina ostvaruje odlične rezultate na polju inovacionog preduzetništva pre svega zahvaljujući odličnoj inženjersoj bazi koju čini i veliki broj žena inženjera.

Podsetio i da je nedavno u Amsterdamu predstavljeno globalno iastraživanje najrelevantnije svetske istraživačke kuće startap ekosistema iz SanFranciska u kojem je Srbija svrstana u pet najboljih ekosistema u svetu prema kvalitetu inženjerskog kadra.

Srbija je, rekao je, jedina zemlja iz regiona koja je deo ovog istraživanja i koja je dobila najviše ocene i to za rast investicija i rast ukupnog broja startap kompanija.

To pokazuje, kaže, da se ekonomska slika menja i da Srbija postaje lider u IKT tehnologijama i inovacijama u ovom delu Evrope.

On je naveo da se pored razvoja inovacione infrastrukture naš inovacioni ekosistem razvija i kroz direktnu podršku malim i srednjim inovacionim kompanijama putem grantova Fonda za inovacionu delatnost.

Popović je pozvao startape, mala i srednja inovaciona preduzeća da se prijave na konkurs i iskoriste podsticaje za razvoj svojih inovacionih ideja i proizvoda.

Važno je, naglasio je, da se podstiče i afirmiše inovaciono preduzetništvo među ženama.

Podsetio je da resorno ministarstvo realizuje program razvoja i promocije ženskog inovacionog preduzetništva u nameri da se osnaže kapaciteti i uloga žena na tržistu Srbije.