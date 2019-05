Tanjug | 18. maj 2019. 18:00 > 21:34 |





Vučić se obratio građanima i poručio da je Srbija uspela da izgradi sve što generacije nisu mogle i da treba da budemo ponosni najepšim mostom i autoputem koji Evropa ima, a koji će biti za našu decu i budućnost.



"Ovo jesmo mi i ovo jeste Srbija, nema lepše zemlje od naše Srbije, nema zemlje koju više volimo i nema ponosnije zemlje od Srbje i nema naroda koji poput našeg može da kaže da je uspeo toliko da izgradi i promeni sebe i svoju zemlju kao što smo mi uspeli u proteklih nekoliko godina", naglasio je predsednik Vučić, ne krijući radost:



"Kiptim od sreća, radosti i ponosa, za ovako nešto veliko, moćno i lepo, što nadilazi naše snove", kazao je predsednik.



Prekidan skandiranjem građana koji su prisustvovali svečanosti, "Aco, Srbine", Vučić je rekao da ne bi verovao da mu je neko pre nekoliko godina rekao da će ovako lepo da bude u Vladičinom Hanu.



Citirao je Ivu Andrića koji je pisao: "Jedna velika građevina koja je dugovečna, korisna i lepa, ne menja samo izgled i značaj kraja u kome se nalazi nego ima i duboke veze sa narodom koji se njom služi. Narod preko podviga svojih pojedinaca stvara građevinu na sliku i priliku svojih najdubiljih težlji i osobina, a te građevine polagano i stalno utiču na karakter naroda, jer nema slučajnih građevina izdvojenih iz društva i njegovog razvitka".



U pravu je bio veliki pisac, rekao je Vučić, nisu svi kilometri auoputeva i svega što se gradi nešto što je slučajno.





Svečanosti otvaranja autoputa prisustvovao je veliki broj građana, članova Vlade Srbije, diplomatskog kora, predstavnika lokalnih samouprava i upravnih okruga, privrednika i drugih gostiju.



Prisutvovali su i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.



Priređen je kulturno-umetnički program koji je počeo intoniranje himne Srbije, a građani su mogli preko video bima da vide kako su se odvijali radovi na gradnji autoputa.









Srbija će sa otvaranjem deonice auotputa u Grdeličkoj klisuri imati povezan autoput od severa do juga, na celoj glavnoj trasi Koridora 10 od Batrovaca na granici sa Hrvatskom do Preševa na granici sa Makedonijom, kao i severni krak od Horgoša ka jugu.



Na ukupno 26,3 km, na veoma teškom terenu, savladano je uspešno devet velikih kosina, izgrađena petlja Predejane, dva tunela Predejane i Manajle ukupne dužine 2,8 km i 36 mostova, ali i regulisano šest kilometara korita Južne Morave.





Sa otvaranjem tog dela Koridora 10 od Niša do Soluna će moći da se stigne za oko tri sata.



Južni krak Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru je jedinstven i po petlji Predejane jedina u Srbiji i na Balkanu cela na mostovskim konstrukcijama iznad reke.



Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku, čija je izgradnja počela još 1970. godine u bivšoj SFRJ.





Trasa autoputa kroz Grdeličku klisuru najteža je deonica južnog kraka Koridora 10, a njena vrednost je 350 miliona evra.



Projekat gradnja autoputa u Grdeličkoj klisuri su finansirali zajmovima Evropska investiciona banka i delom Svetska banka.



Izgradnja auto-puta kroz Grdeličku klisuru je najkomplikovaniji projekat kod nas, ali i u Evropi, zbog geologije. Na tim deonicama ugrađeno je 250.000 tona asfalta, sklonjeno 650.000 kubika kamena.



Južni krak Koridora 10 u Srbiji je dug 74 kilometara, a radovi na najtežoj deonici u Grdeličkoj klisuri trajali su šest godina.





Na toj deonici su izgrađena dva tunela, Predejane i Manajle, ukupne dužine 2,8 km, minirana su brda da bi se priroda ukrotila i "ispravljalo se" i korito Južne Morave.



Autoput kroz Grdeličku klisuru se sastoji se od dve manje deonice: Grdelica - Caričina Dolina oko 12 km i Caričina Dolina - Vladičin Han od 14,3 km.



U Grdeličku klisuru ugrađeno je 560.000 tona asfalta, a ukupna dužina svih potpornih konstrukcija iznosi oko 15 km.



Priroda na ovoj deonici, pokazala je posebno svoju ćud na Kosini 2, gde se obrušio deo brda, pa su građevinari morali da izgrade galeriju sa 110 betonskih nosača, ugrađeno je 7.000 tona armature a uklonjeno 170.000 kubnih metara zemlje.



Na Kosini 3, na klizištu koje je jedno od najzahtevnijih na ovoj deonici, iskopano je preko 500.000 kubnih metara zemlje...



Tunel Manajle, trenutno najduži drumski tunel u Srbiji, dužine je 1.808 metara, a posle njega nailazi se na most Džemen do, čija je dužina 521 metar.



Takođe, o upravljanju svim bezbednosnim sistemima u tunelima brinuće tim tehničkih lica 24 sata 365 dana u godini u tehničko-operativnom centru.





Most Vrla dužine 645 metara je ujedno najduži i najviši most na južnom kraku Koridara 10, čiji je najviši stub visine 62 metra.



Most Vrla je rađen uz pomoć "lansirne rešetke", a proteže se preko reke Vrle i državnog puta Vladičin Han - Surdulica.



Most je na 14 raspona dužine po 45 metara, koje savladava ukupno 140 nosača visine 2,20 metara, dužine 44 metra i težine od 87 tona svakog, što daje ukupnu dužinu svih nosača - greda od 6.160 metara i težinu od 12.180 tona.



Na tom mostu specijalna vrsta svetiljki omogućava million nijansi različitih boja.





DODIK: VELIKI KORAK ZA SRBIJU





Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras da je otvaranje južnog kraka Koridora 10 veliki događaj za Srbiju, uspeh koji se očekivao decenijama i doprinosi integraciji čitavog regiona na dobrobit svih koji u njemu žive.



Dodik je, na svečanosti povodom otvaranja autoputa, kod mosta Vrla, zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na tome što je inicirao da Srbija i RS zajedno obeležavaju velike istorijske događaje, ali i velike radne pobede.



Dodao je da je nedavno u RS otvoren put Banjaluka - Doboj, od 72 kilometara i da nastavljaju da grade puteve u Srpskoj, sa tim što je današnji događaj u Srbiji podstrek i za njih.



Autoput kroz Grdeličku klisuru je decenijski, generacijski uspeh, nešto sto su dugo čekali i Srbija i ceo srpski narod, i ono što ostaje generacijama, podvukao je Dodik.



"Sigurno bi generacija koja se nalazi na čelu Srbije bila srećnija da je to neko uradio pre njih, ali uspešni političari se mere onim što ostave iza sebe, a ne samo onim šta pričaju", istakao je on.



Dodik je napomenuo da ono što je napravljeno niko ne može da ne vidi.



"Ovo je integracija Srbije, Severne Makedonije, čitavog regiona na dobrobit svih ljudi. Ovo je nešto što menja perspektivu ovog naroda i ove države", rekao je Dodik.



Autoputevima ljudi dolaze, a onim malim putevima ljudi odlaze, ukazao je Dodik.



Čestitao je na uspešnom velikom podhvatu svim građanima Srbije, koji je, kaže, dokaz da možemo tako nešto da napravimo.



Zahvalio je na pozivu da bude deo večerašnjeg svečanog istorijskog trenutka, jer će u analima Srbije ovo ostati zabeleženo kao veliki uspeh ove generacije, na čelu sa predsednikom Vučićem.



Izrazio je i zadovoljstvo što je u radovima na najtežoj deonici Koridora 10 kroz učestvovala i firma iz RS, te zahvalio što je Srbija imala poverenje u njih.







GRAĐEVINARI NAJZASLUŽNIJI, VELIKA ŠKOLA ZA NAS







Autoput na Koridoru 10 koji smo završili danas u Grdeličkoj klisuri pokazuje kako možemo da premostimo sve teškoće i kada niko u to ne veruje, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na trasi novoizgrađenog autoputa kod Kosine 2, gde se ranije više puta obrušavao potporni zid.

"Građevinari su najzaslužniji, a država je obezbedila finansije i izborila se sa bezbroj problema tokom gradnje. Južni krak je za nas i nauk za budućnost kako da radimo i izbegnemo greške", rekao je Vučić i zamolio medije da predstave javnosti poduhvat koji je izveden.Kako je rekao, svi znaju šta ima u nekim drugim zemljama i gradovima, ali ne znaju šta imamo u Grdelici, Bujanovačkoj banji, Vršcu, Subotici..."Ovo će biti prilika za dobar tranzitni saobraćaj, ali i da građani upoznaju svoju zemlju. Vlasina nije nikad bila bliža, svi mogu da upoznaju svoju otadžbinu. Ovaj autoput je simobl kako možemo da savladamo prepreke".Vučić je čestitao svima koji su učestvovali u tom projektu na ogromnom uspehu."Svi će moći da govore svojoj deci i unucima za ovaj događaj, ono što je istorija, posto je ovo najteži deo autoputa", naglasio je predsednik.Kako je rekao, nije važan autoput samo zbog lepote već i zbog investitora koji će dolaziti, stranih i domaćih, zbog uštede novca i nižih transportnih troškova.Vučić je naglasio da taj autoput čini da ljudi budu bogatiji i uspešniji.Takođe, dodao je da će Koridor 10 mnogo označiti celoj Srbiji i podići životni standard građana."Ovako se pokazuje kako država vraća novac građanima, da vide budućnost u svojoj zemlji. Da se nova nada pojavi", poručio je Vučić.Kaže da su svi hteli da grade autoput u ravnici i da se hvale, dok ova vlast gradi autoputeve u Grdeličkoj klisuri ili na Koridoru 11 od Preljine do Požege, koja je isto veoma teška za graditelje.Naglasio je da naši autoputevi nisu ništa lošiji u odnosu na one u Švajcarskoj i Austriji, već naprotiv."Prošao sam svuda i nisam video ništa bolje autoputeve negde drugde", dodao je.Kazao je da treba uraditi i lokalne puteve.Predsednik ističe da je ovo veliki dan za celu Srbiju i da je ponosan na ono što je urađeno, jer će to ostati za buduće generacije."Neće se ljudi sećati za 30 godina da li smo za pet godina uvećali BDP za šest ili sedam milijardi, a neki nisu ni 700 miliona za svojih pet-šest godina. Sećaće se onoga što ostaje iza nas - puteva, bolnica, škola. To je budućnost Srbije", rekao je Vučić.Kako je dodao, u Grdelicu je stiglo nekoliko manjih investitora, ali će biti potrebno za ovaj deo Srbije obezbediti jednog tekstilonog investitora."Da probamo da zadržimo narod u ovom prelepom delu naše Srbije", rekao je Vučić.

SAČEKAJTE KRAJ GODINE PA PREBROJTE KILOMETRE AUTOPUTA



Predsednik Aleksandar Vučić istakao je večeras, obilazeći južni krak Koridora 10, da je važno da Srbija ima punu stabilnost javnih finansija kako bi mogla da gradi puteve, jer ih sama finansira.



Vučić je rekao da smo po broju kilometara zemlja sa najviše kilometara autoputa, ali da ne treba još brojati.



"Sačekajte do kraja godine, pa ćemo da se poredimo sa zemljama EU u okruženju. Za Hrvatskom smo svojevremeno zaostajali 500 kilometera, a mi nemamo pare ni približno kao oni. Ovo su naše pare sa kojim finansiramo puteve, a kod njih su grantovi EU“, objasnio je on u razgovoru za TV Pink,.



Vučić je ukazao da će Srbija jedini grant dobiti za put Niš-Pločnik, to jest 20 odsto, i zahvalio se s tim u vezi EU.





"Ovo drugo sve mi finansirmao. Obezbedili smo stabilnost, tako da je moguće da sve izdržimo. Kada tražimo ili uzmemo kredit to nam se računa u javni dug. Morate imati punu stabilnost javnih finansija da možete povlačiti sredstva. Najteži zadatak biće da zadržimo niski nivo javnog duga, a da radimo okakve projekte“, podvukao je on.



Vučić je kazao da su putevi prozor u svet i kada ne znaš kako prijatelju da pomogneš izgradi mu put.



Rekao je da nije sumnjao da će ovaj put biti završen, te dodao da je danas srećan i ponosan zbog svih koji su radili.



„Za ovo živite, radite i borite se. Ne postoji ništa lepše od ovog“, ukazao je on dodajući da su svi srećni.



Istakao je da je bilo važno obezbediti finansije za ovaj put, jer mnogo košta, ukazujući da na tom putu kilometar autoputa košta i po 20 miliona evra.



"To su investicije koje se uvek vrate. Ne može se ni kod studije izvodljivosti izračunati sva isplativost. Ne ni pomisliti koliko će ovaj put doneti novih investitora, radnih mesta, kao i prihode kroz poreze i doprinose“, kazao je on.





Ukazao je da će Teklas, na primer, koji sada zapošljaav 600 ljudi, uskoro zaposliti 1.000 ljudi, što će puno znači za Vladičin Han i Surdulicu.



"Kada dođemo do Vrle, pogledajte kako izgleda Vladičin Han. Izgleda sasvim drugačije nego pre, iako moramo jos da radimo“, kazao je on.



Naveo je da na delu na kojem je izgrađen put nije do 2016. bilo ni metra asfalta, i da je prvi postavljen 15.avgusta.



Naveo je i da će duž čitavog Koridora 10 biti dostupan bežični internet.



„Svi bulje u telefone, a ne gledaju kako nam je Srbija lepa“, kazao je dalje.



Istakao je da se niko nije usudio da premosti klisuru ovde, a ova vlast jeste jer je znala, iako je izgledalo kao Sizifov posao, da je to ostvarivo.



Rekao je da je srećan što je video dvojicu Aleksica, nosioce privrednog razvoja ovog regiona.



Vučić je podvuako da su autoputevi postali važni i da niko više ne ide starim putevima.



Najavio je da će na isti način, za mesec dana imati prilike da se novinari sa njim voze autobusom duž puta Obrenovac-Čačak, pre kraja godine na putu Surčin-Obrenovac, a za godinu dana od Čačka do Pojata, Kuzmina do Rače.





Most Vrla, prema njegovim rečima, je najlepši na ovom putu, ali najteže je bilo raditi tunel Manajle.



„Vrla izgleda kao najlepši italijanski ili španski vijadukt. Sada ćemo videti kako će Kinezi da urade Laz i Munju na Brdu. Biće to tuneli od 3 kilometai, a moraju da prave duple cevi“, objasnio je on.



Na pitanje koliko autoput znači i za turizam, Vučić je rekao da misli da je pronađen investitor za Vranjsku banju, da treba da se pronađe investitor i za Bujanovačku banju, što će stvoriti mnogo novog prostora.



"Vidim da su novi ljudi kupili hotel u Vranju, pa uz gradski stadion u Vranju, pa još jedan investitor...".



Vučić je napomenuo da Jumko već zapošljava 2.500 ljudi, da radi za vojsku i policiju i da je sada na redu da se zaposlenima ozbiljno povećaju plate i da niko nema primanja ispod 33.000 dinara, odnosno da im ubuduće budu samo veće zarade.



"Ne može sve preko noći, ali mislim da ljudi vide i osecahju", rekao je Vučić.



Ponovio je da put izgleda veličanstveno, kao i okolina.





ČADEŽ: VELIKI DAN ZA EVROPU, POVEZALI SMO SOLUN I SALCBURG











"Ovo je stvar od najvećzg značaja za evropsku, srpsku i privredu regiona", rekao je Čadež za TV Pink.



On je istakao da je u poslednje četiri godine otvoreno 180 novih fabrika i pogona, a 80 odsto je vezano za Koridor 10.



Čadež je ukazao da je za pet godina otvoreno 300 kilometara autopta i da je od 2014. do 2018. Srbija uvećala svoj BSP za 6,2 milijarde evra, dok se od 2008. do 2013. gradilo malo kilometara puteva, zanemarljivo, a vrednost BDP je u tom periodu podignuta za 700 miliona evra.



"Tu se vidi direktna veza između infrastrukture, dolaska stranih investitora, zapošljavanja i dodatne vrednosti", rekao je Čadež.





On je dodao da praktično nema nedelje, a da se ne razgovara sa nekim investitorom.



Istakao je i da od 13 lokalnih samoprava koje su vezane za južni deo Koridora 10, 11 spada u nerazvijena područja, a to znači da imaju BDP 50 odsto ispod proseka, te dodao da će investitori, zahvaljujući autoputu, sada dolaziti u taj kraj zemlje.



Direktorka TOS-a Marija Labović istakla je da je završetak autoputa kroz Grdelicu važan i za turizam, jer postavlja Srbiju na višu lestvicu konkurentnosti nego što je bio slučaj do sada.



JEDNOM ĆE SE OVO PAMTITI







Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je otvaranje autoputa na Koridoru 10 važno za naše samopouzdanje, za budućnost, poziv ljudima da ostanu u ovoj zemlji i pokazatelj da možemo da radimo kao i oni koji su ispred nas, i koje možemo da stignemo.



"Kako da ne budem srećan. Za 100 godina, kada dnevno političke strasti zamru, moja deca i unuci će da kažu - naš tata i deda je učestvovao u ovome, kao i svi radnici koji su se borili. Šta ćete više...", konstatovao je predsednik u izjavi za Pink televiziju.



On je primetio i da su ga neki ismevali, napadali i kritikovali, govoreći da će da "ruši pola brda".



"Kada verujete u rad, radom pobeđujete sve one koji misle da mogu dobacivanjem da vas pobede", rekao je Vučić.



On je naveo i da za 48 godina ništa nije urađeno na južnom kraku autoputa, koji je sada završen.



Kaže i da sve treba svesti na racionalan nivo i reći da je u taj deo Koridora uloženo i mnogo novca, više od 400 miliona evra.



On je napomenuo da su prethodne vlasti kupovale izbore, išle u javni dug, bankrotstvo, a da nije urađeno ništa.



"Mi danas imamo novca, nema za bacanje, ali višak trošimo na nove puteve, subvencvije za zapošljavanje, investitore... da ljudi mogu da razmisljaju o buducnosti, da se povećavaju plate".



Upitan šta će poručiti građanima, rekao je da je to novi koncept delovanja u budućnosti, čije su ključne tačke - posao, putevi, povezivanje u regionu.



"Ne moram da se u svemu slažem sa Zaevom, ali da se ne čeka na granici. Ako su u Evropi bili pametni, i napravili teritoriju bez granica, uzimajucvhi našu radnu snagu, možemo i mi da se povezemo između sebe, da stvaramo profit između sebe, smanjujemom operativne troškove... Ako bude razumevanja u regionu, uz činjenicu da postoji zamor u Evropi, rast će biti brži", zaključio je predsednik.





Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas lokaciju Kosina 2 na Koridoru 10, gde je porazgovarao sa radnicima koji su savladali kosinu koja je izazivala mnogo problema i poručio im da autoput izgleda veličanstveno.Upitao je radnike da li im je bilo teško i da li su sada zadovoljni, na šta su oni potvrdno odgovorili.Pojasnili su mu da je zaštitna galerija jedan od najlepših objekata na Koridoru, i predočili mu kako su tekli radovi i na koji način je Kosina savladana.Neki od radnika rekli su mu da dolaze iz Bele Palanke, Surdulice i Crne Trave, na šta je predsednik konstatovao da su radnici često iz tih mesta, i uz osmeh dodao da "nema građevinca bez Crne Trave".Predsednik im je zahvalio na predanom radu, jer su uradili veliku stvar za Srbiju i dodao da će njihova deca znati da su oni završili Koridor 10 i da treba da budu ponosni na to."Sad ima mnogo novog posla. Ako ste mislili da ćete da se odmarate, teško", našalio se Vučić i podsetio da će se graditi autoput od Batrovaca ka Kuzminu i Sremskoj Mitrovici, jer kako je istakao, nećemo da stajemo sa poslom, jer je želja da se premreži Srbiju.Kako je rekao, ostaje još mnogo stvari, da se za dva-tri meseca otvara Niš-Pirot-Dimitrovgrad-Gradina, a do kraja godine Surčin-Čačak."Sve što smo maštali i sanjali sada ostvarujemo", poručio je predsednik.Na konstataciju novinara koji prate obilazak da je južni krak završen, ali da će problem i dalje zadavati dugo čekanje na granicama i upitan da li će uskoro da postoji i jedna granica kao bi se smanjile gužve, Vučić kaže da je za potreban poltiički dogovor."Mi sa Balkana treba razumemo da možemo da budemo snažiji ako smo zajedno i ako jedinstveno nastupamo prema Evropi. Moramo drugačije da borimo za svoju budućnost. Za to je potrebno vreme", rekao je on.Istakao je da moramo da se borimo za saobraćaj, jer su Bgarska i Rumunija "uzeli" na svoje puteve, ali dodao da će se Srbija sa južnim i istočnim krakom i celim Koridorom 10 izboriti."Imaćemo 67 miliona, sa 32 miliona od pre tri godine, ali dok kroz Srbiju ne bude prolazilo 120 miliona vozila to neće biti dovoljan uspeh", rekao je Vučić i dodao da su važni i putevi ka BiH i Crnoj Gori.Vučić je radnicima poželeo sreću, da imaju veća primanja i još više posla.Vučić je stigao je danas oko 17.30 sati u Grdelicu, na lokaciju Kosina 2, na poslednjoj i najzahtevnijoj deonici autoputa na južnom kraku Koridora 10, koja je izazivala mnogo problema, a na kojoj je podignuto 36 mostova i dva najduža tunela.Sa Vučićem su stugli i premijerka Ana Brnabić i članovi vlade, kao i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik."Mnogo sam srećan zbog naroda koji ovde živi", rekao je Vučić.Preneo je i da je porazgovarao sa ministrima, u autobusu kojim su stigli zajedno sa njim, da im je rekao da se danas živi brzo, da ljudi imaju svoje probleme, ali da moraju da imaju uvek na umu koliko je velika stvar koja je napravljena - izgrađeno je nešto što nije moglo za 75 godina, te da se ne osvrću na one koji su zlonamerno "dobacivali", jer će i oni i njihova deca da se voze ovim autoputem brže i bezbednije nego do sada.Predsednik će nakon razgovora sa izvođačima obići celu trasu poslednjeg dela Koridora 10, dugu 26,3 kilometra, vozeći se otvorenim autobusom.Na Kosini 2 predsednika su sačekali ministarka građevinarstava, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predstavnici investotora, izvođača radova, radnici, kao i brojne medijske ekipe.Na galeriji Kosine 2, koja je duga 150 metara, postavljen je transparnet na kome su fotografije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i natpis "Svetlo na kraju tunela", kao i zastave Srbije.Zastave su postavljene i na rasveti pored autoputa.Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da završetak Koridora 10 ima simbolično značenje - njime se povezujemo sa Evropom, gde nam je i mesto, a to je istovremeno prekretnica za zemlju, koja pokazuje da završava započete projekte."Beskrajno sam srećna i ponosna na ovaj poduhvat, srećna sam i ponosna što završavamo južni krak Koridora 10 i taj veliki poduhvat kroz Grdelicu. Želim da čestitam svim građanima jer je ovo za sve građane istorijski dan", rekla je premijerka na petlji Predajane koju je obišla zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vucicćem i ministrima u Vladi.Kako je rekla, današnji dan treba simbolično da nam posluži kao prekretnica:"Da naša zemlja završava stvari, započete projekte, da ne odustajemo i kad je najteže, da smo uporniji nego ikad, borbeniji kad je najpotrebnije, da nemamo izgovore za neuspehe već da idemo hrabro napred."Zbog toga mislim, dodala je, da je Koridor 10 simbol svega što je Srbija danas i što će biti u budućnosti."Hvala građevinskim radnicima, inženjerima, svima koji su učestvovali u ovom poduhvatu, ministrima u vladi, koji su radili ovo mnogo pre nego što sam se ja pridružila vladi. Ponosna sam što sam deo ovog tima, tima Aleksandra Vučića, koji je uveo novi način rada. Nastavljamo dalje, ponosna sam što ne stajemo ovde, što smo juče pokrenuli izgradnju putu Preljina-Požega, što uskoro počinjemo Moravski koridor", rekla je Brnabić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas na Koridoru 10, kod novoizgrađene petlje Predejane, sa predsednicima upravnih okruga, gradonacelnicima, predsednicima opština i privrednicima tog dele zemlje, koji su istakli da sa završetkom autoputa u Grdelici građani dobijaju bolju i bržu vezu sa ostatkom Srbije i okolnim zemljama.Inače, petlja Predejane jedinstvena po tome što je jedina u Srbiji i na Balkanu celom dužinom na mostovskim konstrukcijama iznad reke.Vučić se zajedno sa premijerkom Anom Brnabić pozdravio sa predsednikom opštine Vladičin Han Goranom Mladenovićem, koji je istakao da sa završetkom Koridora 10 građani dobijaju, kako je rekao, "vezu sa svetom" i izrazio očekivanje da će sve opštine na jugu imati veći promet ljudi, robe i kapitala."Svi gradovi na ruti Koridora 10 će naći svoju računicu. Dobijamo vezu Istok - Zapad i tako ćemo učvrstiti vezu sa zemljama koje su nam prijatelji.Aleksandar Vučić i diplomatski kor,foto I.MitićOd kada znam za sebe slušam priču o Koridoru 10...", rekao je Mladenović.Naglasio je,takođe, da je završetak autoputa u Grdeličkoj klisuri čudo, kao i da se čuda sve češće dešavaju od kada Srbiju vodi predsednik Vučić."Ko u čuda veruje čuda i stvara", dodao je predsednik opštine Vladičin Han.Vučić je, takođe, pozdravio vlasnik motela Predajane, zatim vlasnika Alko grupe Miroljuba Aleksića i dodao da je Aleksić najveći poslodavac na jugu Srbije.Pozdravio je i investitora iz Turske i najavaio da će turski investitor u u septembru imati "veliko otvaranje" pogona u Leskovcu.Srbija otvaranjem poslednje deonice autoputa na južnom kraku Koridora 10 ima povezan autoput od severa do juga, na celoj trasi, od Batrovaca na granici sa Hrvatskom do Preševa na granici sa Makedonijom.Na ukupno 26,3 km, na veoma teškom terenu, savladano je uspešno devet velikih kosina, izgrađena petlja Predejane, dva tunela Predejane i Manajle ukupne dužine 2,8 km i 36 mostova, ali i regulisano šest kilometara korita Južne Morave.Sa otvaranjem tog dela Koridora 10 od Niša do Soluna će moći da se stigne za oko tri sata.Istočni krak Koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom kod Dimitrovgrada biće, kako je ranije najavljeno, potpuno završen za oko tri meseca.Vučić je najavio da će otvaranju celog južnog kraka Koridora 10 kroz Srbiju prisustvovati i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.Južni krak Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru jedinstven je, između ostalog, i po tome što je petlja Predejane jedina u Srbiji i na Balkanu cela na mostovskim konstrukcijama iznad reke.Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku, čija je izgradnja počela još 1970. godine u bivšoj SFRJ.Trasa autoputa kroz Grdeličku klisuru najteža je deonica južnog kraka Koridora 10, a njena vrednost je 350 miliona evra.Projekat gradnje autoputa u Grdeličkoj klisuri su finansirali zajmovima Evropska investiciona banka i delom Svetska banka.Izgradnja auto-puta kroz Grdeličku klisuru je najkomplikovaniji projekat kod nas, ali i u Evropi, zbog geologije. Na tim deonicama ugrađeno je 250.000 tona asfalta, sklonjeno 650.000 kubika kamena.Južni krak Koridora 10 u Srbiji je dug 74 kilometara, a radovi na najtežoj deonici u Grdeličkoj klisuri trajali su šest godina.Na toj deonici su izgrađena dva tunela, Predejane i Manajle, ukupne dužine 2,8 km, minirana su brda da bi se priroda ukrotila i "ispravljalo se" i korito Južne Morave.Autoput kroz Grdeličku klisuru se sastoji se od dve manje deonice: Grdelica - Caričina Dolina oko 12 km i Caričina Dolina - Vladičin Han od 14,3 km.U Grdeličku klisuru ugrađeno je 560.000 tona asfalta, a ukupna dužina svih potpornih konstrukcija iznosi oko 15 km.Priroda na ovoj deonici, pokazala je posebno svoju ćud na Kosini 2, gde se obrušio deo brda, pa su građevinari morali da izgrade galeriju sa 110 betonskih nosača, ugrađeno je 7.000 tona armature a uklonjeno 170.000 kubnih metara zemlje.Na Kosini 3, na klizištu koje je jedno od najzahtevnijih na ovoj deonici, iskopano je preko 500.000 kubnih metara zemlje...Tunel Manajle, trenutno najduži drumski tunel u Srbiji, dužine je 1.808 metara, a posle njega nailazi se na most Džemen do, čija je dužina 521 metar.Takođe, o upravljanju svim bezbednosnim sistemima u tunelima brinuće tim tehničkih lica 24 sata 365 dana u godini u tehničko-operativnom centru.Tu je i most Vrla dužine 645 metara koji je ujedno najduži i najviši most na južnom kraku Koridara 10 čiji je najviši stub visine 62 metra.Most Vrla se proteže preko reke Vrle i državnog puta Vladičin Han - Surdulica.Most je na 14 raspona dužine po 45 metara, koje savladava ukupno 140 nosača visine 2,20 metara, dužine 44 metra i težine od 87 tona svakog, što daje ukupnu dužinu svih nosača - greda od 6.160 metara i težinu od 12.180 tona.