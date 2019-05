Tanjug/NovostiOnline | 17. maj 2019. 15:19 > 15:50 |

predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





Danas u Preljini kod Čačka govorom gradonačelnika Čačka Miluna Obradovića počela je ceremonija otvaranja radova na izgradnji deonice puta Preljina - Požega na auto-putu E-763, duge 30,9 kilometara. Gra- Posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim naše prijatelje iz Kine. Ovo je veliki dan za Srbiju - rekao je Todorović.Građanima se obratio- Ljudi u ovom kraju su 70 godina čekali promene. U samo nekoliko proteklih godina, konalno ne samo da počinjemo, nego i završavamo put Beograd - Čačak. Uskoro ćete moći da idete od Beograda do Čačka, za sat, sat i 10 minuta. Biće to do Svetog Nikole - rekao je predsednik Vučić na početku obraćanja i dodao da se danas otvaraju radovi na najtežoj deonici.- Postavićemo 12 kilometara tunelskih cevi. Radićemo dve godine, ali potom ćemo imati mrežu najboljih puteva. Konačno ćemo auto putem spojiti Srbiju i Crnu Goru. Ali hoćemo da se spojimo i sa Republikom Srpskom i BiH.Ministarka građevinarska Zorana Mihajlović rekla je da nema lepšeg dana od dana kada počinjemo jednu od najvažnijih deonica u Srbiji.- Kako smo otvarali kilometre auto-puta nizale su se fabrike i pogoni, i tako će biti i na ovoj deonici. Investicije će nam pomoći isto tako da ostanemo ovde. Hvala Kini i što su prepoznali koliko nam je važan ovaj projekat. Neka nam je srećan današnji dan, da izvođač to izvršava u roku, a mi da budemo ponosni na svaki metar koji budemo izgradili - rekla je Mihajlovićeva.Veliki broj ljudi iz okolnih mesta okupio se u selu Pakovraće, na izlasku iz Čačka. Procenjuje se da ima više od 5.000 građana.Na deonici će biti 30 mostova, tri tunela, sedam nadvožnjaka i prolaza, kao i četiri petlje.Vrednost radova, koji će biti gotovi za 2,5 godine, a koje će izvoditi kineska kompanija "Čajna komjunikejšn konstrakšn korporejšn", je 450 miliona evra, rekao je za Tanjug jedan od tehničkih direktora kompanije Milisav Anđelković.Nova trasa puta, čiju trećinu, i više od toga, će činiti tuneli i mostovi, skratiće putovanje od Čačka do Požege, sa dosadašnjih 45 minuta na 20, kazao je Anđelković.Od Preljine, do Požege, nova deonica ''Koridora 11'' podeljena je u tri sektora: prvi vodi do Prijevora, duž Čemernice i delom Zapadne Morave. Bice dug 8,2 kilometra, imace tunel, most i tri nadvožnjaka.Od Prijevora do Lučana treba asfaltirati 15,5 kilometara, izgraditi 20 mostova i tunel kroz Jelicu Laz dug 2.840 metara.Anđelković dodaje da treći sektor, od sedam kilometara, od Lučana do Požege, obuhvata i izgradnju tri mosta, tunela kroz Munjino brdo, dugog 2.750 metara, petlje u Lucanima i mosta preko reke Bijelice.Deonica čija gradnja počinje danas posebno je važna za užički region koji je izvozno i turistički orijentisan, i čija spoljnotrgovinska robna razmena premašuje milijardu evra, a broj registorvanih gostiju 1,2 miliona na godišnjem nivou.Kako je planirano, kod Požege će se Koridor 11, ka Crnoj Gori, ukrštati sa auto-putem Beograd–Sarajevo, a kod Čačka, sa Moravskim koridorom, čija se izgradnja očekuje ove godine.Koridor 11 biće povezan i sa Koridorom 10 i ta veza obezbedice regionalno povezivanje citave Srbije najmodernijom mrežom puteva.Pocetku radova u Preljini prisustvuju ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre Zorana Mihajlović, ambasadorka Kine Čen Bo, predsednik kompanije C C C C Haj Lijang Sun i brojni građani, koji nose transparente "Srbija i Kina prijatelji zauvek", "Mladi imaju budućnost u Čačku", "Milan Blagojević Namenska".Predsednik kineske kompanije C C C C, koja izvodi radove na deonici puta na Koridoru 11, Haj Lijang Sun rekao je danas da je njihova želja da autoput E-763 postane put saradnje dve zemlje, put srpskog ekonomskog razvoja, prosperiteta i put ka boljoj budućnosti."Želimo da iskoristimo sve svoje prednosti i potencijale i napravimo najbolju organizaciju, obezbedimo najbolje planove i efikasno, i na naučnom principu utemeljeno, upravljanje projektom, da strogo ispoštujemo ugovorne obaveze i u planiranom roku uz najviši kvalitet radova završimo ovaj projekat", rekao je on na ceremoniji otvaranja radova na izgradnji deonice Preljina - Požega.Kako je naveo, kineska kompanija je do sada u svetu u 157 zemalja gradila puteve, mostove i druge važne infrastruktrune projekte."Puteve koje smo gradili lokalno stavništvo od milja zove "putem ka prosperitetu", "motorom razvoja" i "mostom ka budućnosti", dodao je Haj.Kompanija je, kako kaže, vremenom došla do koncepta da ako želimo razvoj onda treba graditi puteve, ako želimo brži razvoj onda treba raditi autoputeve."Ako želimo još brži razvoj onda ćemo raditi na novom Putu svile", dodao je on.Zahvalio je srpskoj vladi na ukazanom poverenju i obećao da će C C C C dati sve od sebe da se kvalitetno realizuje ovaj važan projekat za Srbiju.Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo rekla je da veliki broj građana koji su došli na ceremoniju otvaranja radova pokazuje koliko je važan autoput za građane."Uverena sam da će kineska kompanija uložiti sve svoje napore da uz pomoć i podršku Srbije izgradi najsigurniji i najmoderniji put", rekla je Čen.Ona je podsetila da je u Pekingu pre 22 dana uspešno završen forum "Pojas i put" na kojem su predsednici Si Ðinping i Aleksandar Vučić postigli važne dogovore za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva dve zemlje i za jačanje saradnje u okviru inicijative "Pojas i put".Ona je naglasila da će Kina, bez ozbira kakvim je pritiscima izložena, nastaviti svoje otvaranje prema svetu i da će nastaviti da podržava princip saradnje koji će voditi ka zajedničkom rastu i prosperitetu.Navela je da je C C C C jedna od prvih većih kineskih kompanija koje su ušle na srpsko tržište i tržište Centralne Evrope, koja je izgradila i prvi most u Zapadnoj Evropi - most Zemun-Borča.Istakla je da je ta kompanija nadležna i za projekat izgradnje deonice od Surčina do Obrenovca i da se očekuje da i taj put bude izgrađen pre zadatog roka."Kvalitet, tehnologija, efikasnost i profesionalizam u radu su postali dobro poznati širom srpskog društva", rekla je Čen.