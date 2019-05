Tanjug | 16. maj 2019. 17:34 | Komentara: 0

Srpski ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, posle razgovora s komesarom za budžet i ljudske resurse EU Ginterom Etingerom u Briselu, da je Srbija dobila podršku za nastavak puta ka EU i sve pohvale za učinjene ekonomske reforme i rezultate.

"Zajedno samo zaključili da je Srbija šampion u ekonomskim reformama, da su nam rezultati u makroekonomoiji, ali i mikroekonomiji veoma dobri. Stopa rasta u 2018. godini od 4,3 odsto je najviša u poslednjih 10 godina, smanjuje se nezaposlenost, a imamo suficit u budžetu već treću godinu za redom", rekao je Mali.

Mali i Etinger posebnu su pažnju posvetili budućim koracima Srbije u cilju nastvaka razvoja ekonomije i zaključili da će Evropska komisija nastaviti da podržava Srbiju na tom putu.

"Samo visoki rast naše ekomije, privrede i BDP-a nam daje sigurnost da će nam nezaposlenost padati, a rasti penzije, plate. Zbog toga sam molio gospodina Etingera da se u što kraćem vremenu otvore poglavlja koja se odnose na finansijske usluge i finansijski sistem", rekao je ministar.

Ocenio je da će otvaranje novih poglavlja i usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti finansija obezbediti i bolji pristup i efikasnije korišćenje fondova EU, što će doprineti većim investicijama u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, ali i u veće plate i penzije.

Jedna od tema razgovora ministra Malog i komesara Etingera bila su i stredstva koje EU planira da izdvoji u naredom budžetskom periodu (2021-2027) za podršku zemljama u procesu pristupnja EU.

"Važnoj je to da njihov novi sistem budžetiranja do 2027. godine otvara mogućnost i zemljam koje nisu čalnice EU da dobiju pristup fondovima EU, i to ćemo sigurno iskoristiti. Ubeđen sam da smo na pravom putu da postanemo punopravna članica EU, ali i da u međuvremenu iskoristimo što više novca, pogotovo za razvoj naše infrastrukture i poboljšanje sistema obrazovanja", rekao je Mali.

Ministar finansija Srbije je naglasio da je jedan od uslova Brisela za otvaranje poglavlja 4 i 9 ( slobodan protok kapitala i finansijske usluge) skidanje Srbije sa "sive liste" Međudržavnog tela za borbu protiv pranja novca i najavio za kraj maja posetu delegacije koja bi trebalo da potvrdi da je Srbija uradila sve što je neophodno kao bi bila skinuta sa te liste.

"U Orlandu 20. juna održava se konferencija gde će i zvanično Srbija biti skinuta sa te liste, što nam otvara mogućnost otvaranja poglavlja 4 i 9, ali i otvara potpuno novu dinamiku razvoja naše ekonimije", zaključio je Siniša Mali.