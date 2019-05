View this post on Instagram

"Treba da budemo ponosni, ovo smo čekali decenijama. Auto-putevi nas spajaju, donose nova radna mesta, veće plate i veći broj turista." Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku čija je izgradnja počela još 1970.g. u bivšoj SFRJ. Trasa auto-puta kroz Grdeličku klisuru najteža je deonica južnog kraka Koridora 10, duga 26,3 km. Očekivana vrednost investicije je 350 miliona evra.