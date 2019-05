Beta | 13. maj 2019. 09:55 |

BEOGRAD - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će saobraćaj na auto-putu kroz Grdeličku klisuru biti pušten u subotu, 18. maja, čime se posle 30 godina završava izgradnja Koridora 10."Otvaramo ceo južni krak Koridora 10, više se neće ići magistralnim putevima, već isključivo auto-putem, čime smo pokazali da možemo da završimo jedan ovako veliki projekat. To je velika pobeda za Srbiju i pobeda svih inženjera i radnika koji su radili na izgradnji Koridora 10 i ima ogroman značaj za regionalno povezivanje Srbije", kazala je Mihajlović za RTS.Ona je dodala da je na deonicama kroz Grdeličku klisuru ugrađeno 250.000 tona asfalta, sklonjeno 650.000 kubika kamena, izgrađena dva tunela i 33 mosta, uključujući i dva najviša mosta u Srbiji, izmeštane su železnička pruga i rečno korito.Pročitajte još -Tokom leta, prema njenim rečima, biće puštene u saobraćaj i preostale deonice na istočnom kraku Koridora 10, ka Bugarskoj, kao i autoput od Obrenovca do Preljine.Ona je najavila da će u petak, 17. maja u prisustvu predsednika Srbije biti obeležen početak radova na izgradnji deonice od Preljine do Požege na Koridoru 11, što je jedan od tri nova autoputa čija građnja počinje ovog leta."U pitanju je deonica u koju će biti investirano skoro 500 miliona evra, takođe zahtevna za izgradnju, jer će trećinu trase činiti mostovi i tuneli, među kojima će biti i tunela koji će biti duži od onih u Grdeličkoj klisuri", rekla je Mihajlović.Kako je navela, na leto je planiran početak radova na još dva autoputa koji su deo novog investicionog ciklusa - Moravskog koridora, odnosno autoputa Pojate-Preljina, i deonice auto-puta Beograd - Sarajevo od Sremske Rače do Kuzmina.