"Milslim da je Pančevo i okolina Pančeva za njih idealno mesto. Govorićemo o tome u utorak. Mnogo sam radostan zbog toga, jer će to pokazati Evropi i svetu da možemo da radimo najfiniju tehnologiju, a ne ono što bi zahtevalo nikakvo znanje i samo radnu snagu. To će promeniti poziciju Srbije na mapi najvažnijih investicionih destinacija na starom kontinentu. Ponosan sam i srećan zbog toga", rekao je Vučić.





On je istakao da su velika ulaganja s velikim izvoznim potencijalom, ono što popunjava budžet i daje novac da se povećaju plate i penzije i da se grade novi putevi i pruge.





JA NUDIM AUTOPUTEVE, A ONI NEKA BUDU NINDžE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, da je dolazeći na posao pozdravio osobe koje su bile u šatoru koje je opozicija postavila sinoć u okviru svog protesta, i preneo da će on da nudi građanima autoputeve, a oni da se kandiduju za nidže.



"Nismo u istoj sferi interesa, na istom nivou. Ja sam daleko ispred, nindže ne mogu da pogledam, niti da se sa njima sukobljavam", ukazao je on povodom izjave Branislava Lečića da će učesnici protesta biti komandosi i nidže u odbrani od njegove politike.



Preneo je da je danas, kada je dolazio na psoao, pozdravio okupljene, pitao da li hoće nešto da pojedu i da su mu oni mahali, te da su posle, zbog toga, došli njihovi šefovi Obradović ili Kiprijanović koji su počeli da viču.



Što se tiče najave da će organizovati u šatoru koji su postavili konferencije za štampu, Vučić je rekao da su to njihove stranke radile i ranije.



"Misle da će tako da vrše pritisak na mene. Svaki dan ću im mahnuti kada dolazim na posao", najavio je on.



Ukazao je da je zamolio ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića da im oslobodi sav prostor u parku.



"Trebalo je deca da se igraju juče i danas na tom prostoru, da policajci dovedu službene pse, konje, da se igraju sa decom, donesu posebne sprave za penjanje. Valjda će jednom da prekinutu sa šatorovanjem da deca mogu da se igraju", kazao je Vučić.



Istakao je da pogrešno misle mnogi da je u politici važna tehnika.



"Nije važna tehnika, već sadržaj, šta je to što ljudima nudite - plan i program, a ne nešto drugo. Od njih nisam čuo nikakav plan i program", podvukao je on.



Ukazao je da je velika vest što novi investitor dolazi, dodajući da je to dobar signal i drugim investitorima, te da ničija vika i više decibela neće moći da to ugroze.



