Tanjug | 03. maj 2019. 10:22 > 12:53 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici autoputa E-763 od Surčina do Obrenovca, na Koridoru 11.Obilasku radova prisustvuje i ambasadorka Kine Čen Bo, kao i zamenik gradonačelnika Goran Vesić i direktor EPS-a Milorad Grčić.Prema procenama na mostu je do sada završeno oko 94 odsto ugovorenih radova i preostalo je još oko 1,5 metara da se spoji.Dinamika radova brža je nego što je očekivano, rekli su Tanjugu u Putevima Srbije.Vučića su predstavnici Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, kao i Puteva Srbije upoznali sa tokom radova.Predsednik je ambasadorku Kine zamolio da se ubrzaju radovi na deonici brze pruge Beograd - Stara Pazova, a Čen je rekla da će sve biti ubrzano i na vreme.Kad je reč o radovima na mostu, do sada su postavljena sva 334 šipa na mostu, a svaki je prečnika 1,5 i dva metra.Radovi su počeli 5. maja 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin - Obrenovac dugačka 17,6 kilometara bude gotova do 5. januara 2020.Most, glavni betonski na ušću Kolubare u Savu, koji gradi kineska kompanija Čajna komjunikejšns konstrakšn, dugačak je 1.581 metar, širine 29 metara.Raspon između stubova je 275 metara.Vrednost radova na deonici Surčin - Obrenovac 233,67 miliona dolara.Investitor su Putevi Srbije, a finansijer Vlada Srbije.Taj projekat izgradnje autoputa Surčin - Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.Deoncia je podeljena na pet sektora. Pored izgradnje mosta, podrazumeva nadzvožnjak preko pruge Ostruznica - Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom odnosno budućim bulevarom koji spaja novu trasu autoputa sa Bulevarom Tošin Bunar.Predviđena je projektom nova petlja Obrenovac koja će povezati novu trasu sa deonicom Surčin - Obrenovac - Ub sa starim obrenovačkim putem.Autoput Surčin - Obrenovac omogućiće spajanje Koridora 11 sa Koridorom 10 preko obilaznice oko Beograda na petlji Surčin.Zajedno sa deonicama u izgradnji Obrenovac - Ub i Lajkovac - Ljig ukupne dužine 50,2 km i već završenim deonicama Ub - Lajkovac 12,5 km i Ljig Preljina 40,3 km povezaće ceo potez autoputa od Beograda do Preljine u dužini od 120 km.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će deo auto-puta kroz Grdeličku klisuru na Koridoru 10 biti otvoren 15, 16. ili 17. maja.Takođe, najavio je da će istočni krak Koridora 11 prema Bugarskoj biti otvoren za tri meseca."To sve menja sliku Srbije. Da se ljudi ponose, da vide koliko je Srbija napredovala, koliko mzoze da ide brže, drugačije i uspešnije nego što je to bilo ranije", rekao je Vučić, posle obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici auto-puta E-763 od Surčina do Obrenovca.

VUČIĆ: MOST SURČIN-OBRENOVAC ZNAČI ŽIVOT ZA ZAPADNU SRBIJU

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas, tokom obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare, na deonici autoputa od Surčina do Obrenovca, na Koridoru 11, da taj most znači život za celu zapadnu, ali i centralnu Srbiju.Kako je primetio, 70 godina su se žitelji zapadne Srbije pitali zašto Tito kod njih nije gradio put, da li je to bilo iz ideoloških razloga...a sada su dočekali novi put.Prema procenama, na mostu je do sada završeno oko 94 odsto ugovorenih radova i preostalo je još oko 1,5 metara da se spoji.Vučića su predstavnici Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, kao i Puteva Srbije upoznali sa tokom radova.Predsednik je ambasadorku Kine zamolio da se ubrzaju radovi na deonici brze pruge Beograd - Stara Pazova, a Čen je rekla da će sve biti ubrzano i na vreme."Ovo je pravi pravi primer ''Pojasa i puta''", konstatovao je Vučić.Predsednik je radnicima, i svima koji su angažovani na izgradnji mosta, rekao da je ponosan na sve koji su radili i učestvovali u projektu."Kada smo bili ovde pre početka radova, ovde nije bilo ništa, mnogo je problema Kolbara pravila.. Sava je ovde pravila probleme, jer je najdublja i najšira. Sada se premošćavaju i Sava i Kolubara istovremeno. Ovo je veličanstven objekat", konstatovao je predsednik.Dodao je da se za kineskim partnerima dogovorio da most bude kompletno završen do kraja godine.Kako je rekao, obećali su da će do Svetog Nikole da bude gotov, kako bi ljudi mogli brže za Novu godinu da stignu na Zlatibor, Taru, Zlatar...Obratio se i predsedniku opštine Obrenovac Miroslavu Čučkoviću da je most već realnost i da šta god mu neko govorio, to je izgranjeno u njegovo vreme, kao i fabrika Meita u Bariču.Predsednik je rekao kineskoj ambasadorki da želi da Kinezi prenesu znanje našim radnicima, a Čen Bo je uzvratila da su i kineske kompanije naučile puno u Srbiji, jer su dobile iskustvo rada u Evropi, što je im je važno.Čen Bo mu je prenela da su kineske kompanije u procesu završavanja sertifikata oko pruga, na šta je Vučić, šaljivo, uzvratio pitanjem: "Šta će sledeće da izmisle kad ih budete pobeđivali na svim tenderima?".Na konstataciju kineske ambasadorke u Srbiji da to zavisi od tržišta, Vučić je rekao: "Dok ne ukinu tržište, jer Kini ne mogu da se suprotstave".Vučić je osvrnuo i na svoj prošlonedeljni boravak u Kini i istakao da je neverovatno koliko kineski prijatelji vode računa o malim zemljma, a posebno o iskrenim prijateljima.Rekao je ambasadorki da je srećan zbog svega što je srpska delegacija uradila u Kini,"Svaki put kad odem i kad se vratim, srce mi je puno, jer znam da smo mnogo za zemlju napravili i znam da će odnosi Beograda i Pekinga biti odlični. Drago mi je što je predsednik Si pomenuo i Železaru i Ziđin i Linglong, jer kada Si to kaže onda je to za nas garancija", rekao je Vučić.Preneo je i da je video da je kineskom predsedniku bilo drago što je srpski predsednik na kraju govorio na onakav način."Ja za razliku od drugih nemam tu vrstu straha, da kažem. Videli ste da su i drugi mislili kao ja, samo nisu smeli da kažu", rekao je Vučić.Most na ušću Kolubare i Save kod Obrenovca, na Koridoru 11, biće spojen u narednih sedam dana, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić."Sa ponosom mogu da kažem da spajamo dve obale u narendih sedam dana i da smo prešli Kolubaru. Ovde smo bili pre dve godine i dva meseca kada je sve počinjalo...", rekao je predsednik.Vučić je tokom obilaska radova na tom mostu na deonici Surčin - Obrenovac, takođe, najavio da će ceo autoput na od Obrenovca do Cačka biti otvoren za osabraćaj u narednih mesec i po dana, u dužini do 103 kilometra.Kada je reč o deonici Surčin - Obrenovac, Vučić kaže da je ugovorom predviđeno da ona bude završena u januaru 2020, ali da je danas sa kinsekom kompanijom CRBC dogovoreno da sve bude završeno pre kraja 2019. godine.Vučić je kazao da je od izvođača dobio obećanje da će autoput biti gotov do Svetog Nikole 19. decembra.Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo izjavila je danas da su činjenice da je Srbija najuticajnija država regiona, povoljno poslovno okruženje i prijateljski odnos prema kineskom narodu glavni faktori zbog čega Kina najviše ulaže i sarađuje sa Srbijom na Zapadnom Balkanu.Na pitanje novinara čime je to Srbija zaslužila, Čen je rekla da je prijateljski odnos koji se u Srbiji može osetiti prema Kini i kineskom narodu posebno važan za kinske privrednike."Srbija je nauticajnija u regionu, a kineski privrednici smatraju da je poslovno okruženje u Srbiji dobro i efikasnije nego u drugim zemljama", odgovorila je ambasadorka, posle obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici auto-puta E-763 od Surčina do Obrenovca..Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Kina oseća da smo im iskreni prijatelji i da je to presudan faktor."Mali smo mi za Kinu. To je ključni razlog", ističe Vučić.On je skrenu pažnju i na potrebu da se sve više uči kineski jezik, kao i nemački i ruski, inajavio uvodenje kineskog jezika u škole i kao obaveznog i kao fakultativnog predmeta."Moraće da se uči, bez učenja neće biti napretka za zemlju, neka se ljuti ko god hoće", kaže on, primetivši da ambasadorka Kine odlično govori srpski jezik da kineski partneri sve prevode za nas na srpski - i u Srbiji i u Kini."Moramo da imamo i Srbe koji jednako dobro govore kineski", rekao je Vučić, ukazavši na trend u Holandiji gde, kako kaže, svi uče kineski i anagažuju se dadilje sa znanjem tog jezika jer znaju gde je budućnost.Kaže da je bilo otpora i prema dualnom obrazovanju, ali da nas ono danas spasava.Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas dolazak jedne od tehnološki najnaprednijih nemačkih kompanija u Srbiju, te dodao da nije reč o Folksvagenu, već o, kako je rekao, jednom manjem, ali svakako "čudu" za našu zemlju."Verujem da ću sledeće nedelje uspeti da završim dolazak jedne velike, jedne od tehnološki najnaprednijih nemačkih kompanija, u Srbiju", preneo je Vučić novinarima posle obilaska radova na izgradnji mosta Surčin-Obrenovac."Nisam uspeo svojevremeno da dovedem čipove iz Emirata, iako sam se tome nadao. Sad ćemo dovesti nešto što je na tom nivou, ali poznatije i snažnije. I, uspeću u tome", rekao je predsednik Srbije.Vučić je naveo da nije reč o Folksvagenu, već o jednom nešto manjem, ali svakako "čudu za Srbiju".Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će Beograd dobiti gondolu i da će to biti jedna od naznačajnijih i najlepših atrakcija u Beogradu.Gondola, dodao je, odgovarajući na pitanja novinara, nema veze sa Beogradskom tvrđavom, a oni koji kritikuju taj projekat inače i ne znaju gde je Beogradska tvrđava, sa koje je strane.Vučić je objasnio da jedino mora da se vodi računa da zbog snažnih vetrova ne bude na jednoj sajli."To ne sme da se dogodi, iako bi i to bilo dovoljno, jer bi to dosta ljuljalo gondolu, tako da mora da bude na tri sajle. Mislim da sada to preprojektuju, kako bi mogla da izdrži i najjači vetar. I to će biti jedna od naznačajnijhih atrakcija i najlepših stvari u Begradu", naglasio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje da će Srbija bez problema dostići planirani rast od 3,5 odsto.„Imajući u vidu situaciju u regionu, takse...jesam zadovoljan. Očekivali smo da nam rast bude, posle užasnog januara, u prvom kvartalu 1,1 do 1,2 odsto, a biće preko 2,3 do 2,4 odsto, što znači da ćemo dostići bez problema rast od 3,5 odsto, jer će nam najsnažniji biti treći i četvrti kvartal kada krećemo u nove investicione radove“, objasnio je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je zbog okolnosti moguće dostići planirani privredni rast.On je podsetio da treba da krene izgradnja Moravskog koridora.„Premrežićemo Srbiju autoputevima, i krećemo sa tim radovima u drugoj polovini jula“, najavio je Vučić.Ukazao je da napreduju radovi oko kliničkih centara, domova zdravlja, dodajući da je cilj da pre kraja godine imamo 10.000 digitalnih učionica kako bi napredovalo dalje obrazovanje.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas dalje uvećanje plata i penzija i naglasio da će pre svega voditi računa o platama zaposlenih u zdravstvu, kako bi ih zadržali u zemlji.

Podsetio je da mu je nemački ministar zdravlja Jens Špan rekao da želi da dođe u Srbiju, jer su Nemačkoj potrebne medicinske sestre, a da mu je on odgovorio:

"Nemoj molim te zbog toga da dolaziš!".

On je rekao da je nedopustivo da medicinske sestre, na primer, sve sa dežurtsvima imaju plate oko 45.000 dinara.

Predsednik je, najavljujući rast plata u javnom sektoru, objasnio da to nije samo pitanje sredstava, već da država mora da vodi računa da ne uništava privatni sektor.

„Naša bojazan je da ne učinimo javni sektor prihvatljivijim, a ne stanje deficita, keš-floua ili bilo šta drugo oko stanja u budžetu", obrazložio je Vučić.

U prilog već postignutom rastu plata, Vučić je podsetio da smo bili daleko iza Bosne i Hercegovine pre samo tri godine, kada je prosečna plata u toj zemlji za 58 evra bila veća nego kod nas, a danas smo je po prvi put pretekli sa razlikom od 12 evra.

"Ispred smo Makedonije, Albanije, a samo je Crna Gora ispred nas. Bila je prosečna plata za 125 evra viša, a danas je 49 evra. Mislim da ćemo i tu razliku drastično da smanjimo", objasnio je on.

Vučić je kazao da su svi parametri kod nas bolji i da se poredimo sa regionom.

Ukazao je da su plate i penzije nešto veće kod nas nego u Bugarskoj, koja je članica EU.

„Moramo da se ugledamo na Rumuniju, u nekom smislu, posebno kada je reč o lekarima i medicinskim sestrama. Moramo da zaustavimo odliv te radne snage. Ove godine moramo još više da povećamo plate lekarima i medicinskim srestrama. Ne smeju da imaju 40.000 i 50.000 platu. Moramo da sprečimo da odlaze u Norvešku i Nemačku", kazao je on.

VUČIĆ: GLOBALIZACIJA JE BILA SVE, DOK KINA NIJE POČELA DA POBEĐUJE



Srbija vodi politiku nezavisnosti i očuvanja suvereniteta, ali i politiku iskrenog pritajteljstva i poštovanja prema Kini, i to će nastaviti da čini, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.



"Da li se Srbija nalazi na evropskom putu? Da. A, hoće li zbog prohteva onih koji ne mogu da pobede Kinu u veštačkoj inteligenciji i industrijskoj robotici, da okrene leđa Kini? Neće", istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.



Dodao je da to govori uvek, a ne ambasadorki Kine Čen Bo u četiri zida ili "negde sakriven".



Srbija će, kaže, nastaviti da sarađuje sa Kinom i da je moli za pomoć i neće da pristane na to što neko kaže - nemojte da dovodite Kineze, jer su oni time ugroženi.



"Pa, vi ste nas učili 50 godina da je globalizacija sve, da nam je potrebna liberalna, tržišna ekonomija, da moramo da poštujemo rezultate tržišta, jer je to najvažnije čemu treba da se priklonimo... Pa, jesam li to slušao od svih za zapada?", konstatovao je predsednik Srbije.



Vučić je naveo i da Kina pobeđuje i prednjači i u veštačkoj inteligenciji, satelitima, bespilotnim letilicama, i da "za dužinu" beže Amerikancim, dok Evropa zaostaje i više.



"E, sad pošto ne mogu da se takmiče sa Kinom, ajde da ih zaustavimo.... Pa, još da me ubedite da je to ispravno, a 50 godina slušamo kako najviša vrednost treba da bude slobodan protok roba, kapitala, usluga i ljudi", rekao je Vučić.



Predsednik Srbije je poručio da Srbija u tome neće učestvovati koliko god da je mala, te da kineski prijatelji, kao i svi drugi, mogu na nas uvek da računaju.



"Isto, kao i Rusi što su mogli da računaju na to da nećemo da im uvedemo sankcije. Prošlo je skoro sedam godina od toga, i dalje nećemo da uvodimo sankcije. Kad kažem neću - to znači neću", podvukao je Vučić.



On je ponovio da će Srbija nastaviti da vodi svoju politiku puta ka EU, ali i politiku pune zaštite državnih i nacionalnih interesa, što znači iskreno, otvoreno i veliko prijateljstvo i sa Kinom i sa Rusijom i sa mnogim drugim zemljama.



"Mi imamo svoje interese i dok sam predsednik Republike ponašaćemo se kao nezavisna zemlja, sami ćemo da donosimo odluke i niko drugi u naše ime te odluke neće da donosi", podvukao je Vučić i poručio opoziciji da se zna gde se rešavaju unutrašnja pitanja.