TROVANjE pčela u Srbiji ne prestaje! Tako je Odboru za zaštitu pčela SPOS, samo u poslednjih mesec dana, podneto više prijava protiv nesavesnih poljoprivrednika. Samo je na teritoriji Valjeva stradalo više od 400 pčelinjih zajednica, dok je u okolini Kovačice uginulo oko 130. Inspekcija je izašla na teren i uzela uzorke bilja i uginulih pčela.

- Neki od pčelara su zbog visokih troškova analize odustali od samog procesa - ispričao nam je Miloš Bogdanović, predsednik Odbora za zaštitu pčela. - Bilo je trovanja i na teritoriji opštine Aleksinac i Barajevo, dok je u okolini Surčina, blagovremenom intervencijom, sprečeno tretiranje uljane repice u cvetu, čime je sprečeno trovanje pčela. Nikome nije cilj da se tuži sa voćarima i ratarima, jer smo mi na istom zadatku, pa zato apelujemo na sve poljoprivredne proizvođače da sredstva za zaštitu bilja upotrebljavaju u skladu sa Zakonom. Da to rade u večernjim satima.

Inače, pčele svojim oprašivanjem podižu prinose od 36 do 80 odsto. Samo jedna košnica u okruženju podiže prinos za 566 evra.

Kako nam je ispričao Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, naša zemlja je zabranila tretman semena suncokreta i kukuruza neonikotinoidima, jer postoji ozbiljna sumnja da oni ubijaju pčele. Nažalost, javna je tajna da se u Srbiju uvoze velike količine nelegalnih neonikotinoida iz Ukrajine i Turske, pa se oni na crnom tržištu prodaju poljoprivrednicima.

- Seme suncokreta na tržištu je obično tretirano drugim neonikotinoidima koji ne ubijaju pčele, ali zbog nižih cena i pogrešnog uverenja da su sporni neonikotinoidi bolji za zaštitu semena, nesavesni poljoprivrednici sami tretiraju seme ogromnim dozama otrova - objašnjava Živadinović. - Pčelari koji dosele pčele u blizinu takvih parcela, mogu biti sigurni da će im one masovno uginuti. Država mora da spreči prodaju "crnih" pesticida kao i tretman semena neonikotinoidima u domaćinstvu, jer to svima škodi. Poljoprivrednici treba da shvate da bez pčela nema dovoljnih prinosa suncokreta, a bez otrova ova biljka može da opstane.

Srbija godišnje proizvede od 6.000 do 12.000 tona meda, u zavisnosti od pašne sezone. Najviše proizvodimo bagremov med, a za njim ide suncokretov, livadski, lipov, medljikovac, od uljane repice, bagremca...

KAZNE DO MILION DINARA

KAKO objašnjava Bogdanović, zakon zabranjuje tretiranje bilja u vreme cvetanja sredstvima otrovnim za pčele, a kazne se kreću od 35.000 do 50.000 dinara za pojedince, za preduzetnike od 300.000 do 500.000 dinara, a za firme od 500.000 do 1.000.000 dinara.

- Kada dođe do trovanja pčela i utvrdi se ko je nepravilnom upotrebom pesticida doveo do toga, on uz kaznu plaća nadoknadu totalne štete pčelaru - kaže Bogdanović.