SIMBOLIČNOM predajom ključa, upravljanje Aerodromom "Nikola Tesla" danas je svečano predato koncesionaru. Posle 57 godina, koliko je o surčinskim pistama brinulo domaće preduzeće, posao je poveren francuskoj kompaniji "Vensi aerodromi". Taj posao koncesionar radiće narednih 25 godina.

"Vensi" je zvanično preuzeo upravljanje aerodromom "Nikola Tesla" 22. decembra prošle godine, ali je danas to i svečano obeležio pod sloganom "Osvetljavamo vaš svet". Za koncesiju je "Vensi" dao 501 miliona evra jednokratno, obavezao se da će uložiti 732 miliona evra i da će svake godine plaćati koncesionu naknadu od 4,4 do 15,1 milion evra. Cilj novog operatera je da do kraja ugovora dočekaju, usluže i otprate 15 miliona putnika godišnje.

- Početak rada kompanije "Vensi erports Srbija", na beogradskom aerodromu veliki je i važan dan, za Aerodrom "Nikola Tesla" i za Srbiju - istakla je premijerka Ana Brnabić. - Reč je o partneru koji će unaprediti poslovanje aerodroma, koji ostaje u našem vlasništvu. Slavimo još jedno jako partnerstvo u našoj avio-industriji. Prvi put sa "Etihadom", a ovaj put ponovo sa jednom od najjačih svetskih kompanija u ovoj industriji "Vensi erports". Danas smo u vazdušnom saobraćaju među vodećima u Evropi, iako su prethodne decenije donele brojna iskušenja našoj industriji. Kroz Aerodrom "Nikola Tesla" 2012. godine su prošla 3,4 miliona putnika, a zahvaljujući partnerstvu sa "Etihadom" i postojanju "Er Srbije", na kraju prošle godine, beogradski aerodrom je imao čak 5,6 miliona putnika.

Od jednokratne uplate koncesionara, 501 milion evra, budžetu Srbije ide 417 miliona, a malima akcionarima 84 miliona evra. "Vensi" namerava da poveća vazdušni saobraćaj i poveže Beograd sa svim velikim evropskim gradovima. Planiraju da privuku još niskotarifnih kompanija, ali i one koje razvijaju dugolinijski saobraćaj.

- Uvereni smo u potencijal beogradskog aerodroma i zato se nadamo da ćemo u narednih 25 godina biti dobar partner privredi Srbije - istakao je Nikola Notbar, direktor kompanije "Vensi koncesija". - Naša strategija će uključiti ambiciozni investicioni plan vredan 732 milona evra, u cilju modernizacije aerodroma. Poboljšavamo uslove poslovanja, kako bi "Er Srbija" mogla da pokrene nove duge linije. Radićemo na boljoj povezanosti Beograda sa svetom. Centralizovana sigurnosna procedura će omogućiti prijatnije putovanje.

Notbar ističe da će se saobraćaj razvijati, ali da će to raditi na održiv način.

BRINU I O PRIRODI

Aerodrom "Nikola Tesla" biće primer društveno odgovorne kompanije. I to kroz jačanje sigurnosnih i bezbednosnih standarda - objašnjava Nikola Notbar. - Aerodrom će postati evropski primer u oblasti zaštite životne sredine. Izgradićemo prvu fabriku za preradu vode i ugraditi solarne panele radi uštede električne energije. Radimo za nova radna mesta u ovoj zemlji, projekat je ambiciozan, ali smo uvereni da ćemo ga ostvariti.

