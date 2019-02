Tanjug | 09. februar 2019. 10:16 |

Cilj države je da svima iz sektora bezbednosti koji su konkurisali za kupovinu jeftinih stanova omogući da reše to važno životno pitanja, izjavio je danas Nebojša Stefanović

Cilj države je da svima iz sektora bezbednosti koji su konkurisali za kupovinu jeftinih stanova omogući da reše to važno životno pitanja, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.





Izgradnja prvih stanova za pripadnike sektora bezbednosti počela je juče u Nišu i Vranju, a Stefanović je na TV Pink rekao da je u prvoj fazi planirano između 8.000 i 9.000 stanova.





Naveo je da će kupovina stanova biti omogućena pod veoma povoljnim uslovima, a da će samo od povećanja plata od januara moći da pokrivaju mesečne rate za stan.





"Cena će biti od 400 do 550 evra po metru kvadratnom, u zavisnosti od grada. U Beogradu će biti najskuplje, ali šuštinski, dva do tri puta ispod tržišne vrednosti stanova", rekao je Stefanović.





Kako kaže, i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada želeli su da pokažu poštovanje prema ljudima iz sektora bezbednosti koji rade težak posao.





"Država mora tu da pokaže i veću brigu i poštovanje. Naravno, u sledećoj fazi da razmišlja i o mladim stručnjacima, naučnicima, lekarima, ljudima iz prosvete kojima bi moglo na sličan način da se rešava to najvažnije životno pitanje", kaže ministar.





Naglasio je i da istovremeno država razmišlja o opstanku ljudi u svim delovima Srbije.





"Ne možemo da dozvolimo da se ljudi iseljavaju, ne smemo da se to pretvori samo u selidbe ka većim centrima", rekao je Stefanović.





Naveo je da je zadovoljan što su policajci iz svih delova Srbije konkurisali za stanove, tako da je gotovo 200 zahteva samo u Vranju, a više od 1.300 u Nišu.





"Ljudi žele da žive i ostanu u tim sredinama i ovo je veliki iskorak države da im u tome pomogne", poručio je Stefanović, koji je govorio i o renoviranju i izgradnji objekata za pripadnike MUP-a, te o tome da država želi da obnovom policijskih stanica pokaže poštovanje i prema policajcima i prema građanima koji dolaze u policiju da završavaju svoje poslove.





Poručio je da je politika koju vodi Aleksandar Vučić politika realnog podizanja standarda na bazi jačanja ekonomije što, kaže, u vreme bivše vlasti Dragana Ðilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i drugih nije bilo tako.





"Do 2012. smo imali bajke. Tada je samo bilo važno trpanje u džepove. Tadašnja vlast je to radila vrlo efikasno za sebe, ali su ljudi stradali zato što je 400.000 porodica od 2008. do 2012. ostalo bez hleba", rekao je Stefanović.





Naveo je i da bivša vlast nije vodila brigu o Srbiji, već je vladala korupcija, nijednu fabriku nisu otvorili, niti je bilo ozbiljne investicije zato što ih, dodaje, nisu interesovali država i narod.





"Mogao bih sat da pričam šta se sve loše radilo", rekao je Stefanović i naveo da je u vreme bivše vlasti BDP bio minus 3,6 odsto.





Govoreći o KiM, Stefanović je rekao da je veliki uspeh Srbije i predsednika Vučića što sve velike sile jednoglasno traže da Priština ukine takse od 100 odsto koje je uvela na srpsku robu.





Politička pozicija Srbije u vreme bivše vlasti, kaže Stefanović, nije bila takva, a sada je, dodaje, Srbija za samo nekoliko godina pokazala kako ozbiljnošću, radom i odgovornošću možete da postignute da u svetskim okvirima ozbiljne zemlje, čak i on ekoje su priznale takozvano nezavisno Kosovo, podrže stav Srbije.





"Shvataju da ne može da se trpi kršenje Cefta, ŠP i takvo ponasanje prištinskih instirucija. Ali je za to moralo mnogo da se radi, to nije došlo samo od sebe", rekao je Stefanović i naglasio da bi oni koji danas hoće da se vrate na vlast urušili ono što je postigla aktuelna vlast.





Za predstavnike bivše vlasti je rekao da odlaze u inostranstvo da "kukaju" i kažu neku lošu reč protiv svoje zemlje.