Tanjug | 29. januar 2019. 19:02 |

Stanovnici grada Pirota zaradili su u proseku po 71.733 dinara u novembru mesecu prošle godine, najviše u novijoj istoriji grada na Nišavi, čime su se svrstali na drugo mesto po prosečnim neto zaradama u Srbiji, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Srbije.Time su se našli odmah iza beogradske opštine Vračar, gde je u istom mesecu u proseku zarađeno 79.024 dinara, prenosi Jugmedia."Prema saznanjima kojima raspolažem, u tom mesecu je došlo do neke isplate na Koridoru i u još jednoj stranoj firmi gde radi 250 radnika i gde su isplaćene dve plate pred Novu godinu", kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.Visoka primanja zaposlenih u Pirotu uvećala su neto novembarski prosek u celom Pirotskom okrugu za 30 posto, s prosečnim primanjima od 62.899 dinara, a uvećan je i saldo u gradskom budžetu od poreza i doprinosa na zarade.Pirot i Pirotski okrug se i inače godinama dobro kotiraju na listi prosečnih neto zarada u Srbiji, budući da se tokom godine on kreće od 52.000 do 55.000 dinara, najviše na jugoistoku Srbije.