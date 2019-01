Tanjug | 28. januar 2019. 13:31 > 13:58 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas, otvarajući poslovni forum Srbija-Slovenija “Digitalizacija ekonomije i države”, da je Srbija, i pored do sada sprovedenih reformi, daleko od idealnog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas, otvarajući poslovni forum Srbija-Slovenija “Digitalizacija ekonomije i države”, da je Srbija, i pored do sada sprovedenih reformi, daleko od idealnog, te da se mora posebno posvetiti pitanju vladavine prava i efikasnosti pravosuđa.

Vučić je, pozivajući slovenačke privrednike da ulažu u Srbiju, rekao da je srećan što je u poslednjih deset godina trgovinska razmena Srbije i Slovenije povećana za čak 2,5 puta.

“ Odnosi Srbije i Slovenije su veoam važni. Uveren sam da možemo u budućnosti uvećamo investiciona ulaganja, ali i trgovinsku razmenu”, rekao je on.

PROČITAJTE JOŠ: VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PAHOROM: Uvereni smo u podršku Slovenije našem putu ka EU; Biće mnogo gore ako ne nađemo rešenje za KiM



“ Mi smo, u ekonomskom smislu, a o tome govore brojevi koji su jedini objektivan kriterijum, u boljem stanju. Posle ekonomskih reformi, zakona o radu, fiskalnih mera uspeli smo da promenimo trajektroriju javnog duga od dramatično rastućeg da ga spustimo na 50 odsto. Kada sam postao premijer naš javni dug bio je na 79 odsto. Uspeli smo da budemo barem na Zapadnom Balkanu šampioni po privlačenju stranih direktnih investicija. Tako smo 2017.privukli čak 57 ukupnih investicija u region, a 2018. to će biti i 60 odsto, kada dobijemo konačne podatke”, ukazao je Vučić.

Rekao je da i dalje nismo saasvim zadovoljni i da ima još mnogo posla, ali da je pošlo za rukom da se napravi prilično dobar ekonomski ambijent.

Podsetio je na subvencije koje srpska država omogućava investitorima, od poreskih olakšica, preko izvođenja infrastrukturnih radova do subvencija po zaposlenom i dodao da sve te subvencije mogu da idu do 50 odsto od ukupne investicije.

Tim subvencijama, konstatovao je, imali smo posebno uspeha u privlačenju nemačkih, ali i drugih investitora iz EU.

Vučić je podsetio da je trgovinska razmena Srbije sa EU 61 odsto, a kada se tome dodaju i zemlje regiona koje se nalaze na evropskom putu onda dostiže gotovo 90 odsto.

Naglasio je da Srbija mora još posebno da se posveti vladavini prava i efikasnosti pravosuđa.

“ Daleko smo od idealnog i dalje smo veoma siromašna zemlja koja ima manji BDP od Slovenije, ali stopa rasta od 4,5 odvoljno dobro pokazuje na kakvom putu se nalazimo i kakavi su trendovi u Srbiji”, istakao je Vučić.

On se zahvalio srpskim privrendicima što su u tako velikom broju došli na poslovni forum i preneo da je redak slučaj da se ovoliki broj srpskih rpivrednika okupi, te dodao da je čak na forumima sa snažnijim zemljama i ekonomski veći bilo manje, što jasno pokazuje intereosvanje za slovenačko tržište.

Rekao je da želi da vidi više investicija u Sloveniji iz Srbije i obećao da će, sledeći put kada poseti Sloveniju ponovo obići jednu srpsku kompaniju.

Slovenačkim preduzetnicima je poručio da su dobrodošli u Srbiju, podvukavši da se ne radi samo o kurtuaznoj rečenici, već iskrenom prijateljstvu i osećaju bliskosti sa Slovencima.

“ Potpuno sam siguran da ovde mohžete više zaraditi nego u nekim drugim zemljama regiona i Evrope”, rekao je Vučić izrazivši zadovoljstvo što je preko 1. 600 kompanija iz Slovenije investiralo u Srbiju.

“ Odnosi dve zemlje su dobri. Ne možemo da kažemo da smo uvek oko svih pitanja saglasni. Biće uvek neko od političara koji će ustati na levu ili desnu nogu, koji će dati neku izjavu, ali naši odnosti, ukupno gledano su dobri », dodao je on.



PAHOR: POLITIKA DA OBEZBEDI MIR I STABILNOST ZA POSLOVANjE

Predsednik Slovenije Borut Pahor poručio je danas, na otvaranju prevrednog foruma Srbija - Slovenija, da ovde itekako postoje mogućnosti da se razvija poslovanje, a da je na političarima u ovom delu Evrope, da ispune svoj deo i dužnost, da obezbede mir i sigurnost i da to očuvaju.

On je podsetio da je 2009. godine, tada kao premijer, bio u Beogradu, sa grupom privrednika, i upitao da li se neko seća koliko ih je tada bilo.

"Ne? Nije ni čudo", konstatovao je Pahor i dodao da ih je tada bilo tek oko 50-ak, a danas ih je više od 500.

Pahor je istakao da su politički odnosi Srbije i Slovenije uzorni i to uprkos tome što imaju različite stavove o pojedinim pitanjima i dodao da je, možda upravo zato, važno da dalje jačamo poverenje i poštovanje.

“ Zato smo se odlučili ne samo da jačamo bilateralnu saradnju, već i da ćemo uciniti sve što možemo, iako imamo različite statuse, Slovenija je član EU, dok je Srbija približava Uniji, da obezbedimo mir i sigurnost i na taj način i odgovarajuću sredinu za poslovanje u ovom delu Evrope”, rekao je Pahor.

To je, kaže, njihova najvažnija uloga - da učine sve što mogu, ne samo za produbljivanje političke saradnje Beograda i Ljubljane, već i da učine sve što mogu da započeli i produbili procesi pomirenja među naroduma u ovom delu Evrope, jer “neke rane iz prošlosti ostaju”.

Kako je rekao, to je važno da bi se rešavala vrlo zamršena bilateralna pritanja, uključujući pitanje granica, da bismo jačali jačali proces reformi, koje će utvrditi vladavinu prava, da bi se ojačale demokratske institucije, socijalno tržišna ekonomija, kako bi poslovanje bilo bezbedno, predvidljivo i učinkovito…

U tom smislu, kaže, opravdano je se očekuje da, u manje predvidivim, evropskim i svetskim, prilikama, odgovorna politika rešava pitanja.

“ Apsolutno sam svestan toga. Pitanja pred nama nisu laka, jer se odnose na dilemu o kojoj smo otvoreno razgovarali u četiri oka. Proces proširenja EU, možda i neće ići tako brzo kako žele narodi i države u ovom delu Evrope, ali Slovenija podržava proceš proširenja”, rekao je Pahor.

Važno je, dodao je, da mi sami u regionu, koliko možemo, sami rešimo probleme i ubrzamo procese i reforme da bi ovde bio obezbeđen mir, sigurnost i predvidljiva poslovna atmosfera.

“ Za razliku od drugih, ja nisam uveren da ovaj prostor Balkana nužno mora da bude prostor konflikata, koji se ne mogu prevladati i da svaka mala varnica može da dovede do novih razlika, neprijateljstava i mržnje”, rekao je Pahor.

Kako je rekao, iako se vidi smanjena politička volja EU za proširenje, ovaj deo Evrope pokazuje elementarnu žilavost da rešava pitanja “van okvira”, kako bi se očuvali mir i stabilnost.

“ Podržavam prijatelja Aleksandra Vučića da zaista pokušava da reši odnose Beograda i Prištine, da pokušava da to rešava u uzajamnom duhu očekivanja dva naroda, da se sačuva mir, normalizuje saradnja i obezbedi da mlade generacije ostaju u ovom delu Evrope, a ne da vide budućnost u svetu”, rekao je Pahor.

Ukazao je da živimo u čudesnim zemljama, imamo marljive, poštene, vredne ljude i ovde postoje mogućnosti da se razvija poslovanje, ali da politka mora da ispuni svoj deo i dužnost, da obezbedi mir i da ga očuva.

“ Nije to prost zadatak i nećemo uvek moći da tražimo rešenje u uhodanim premisama, ali važno je da se rešenje traži mirnim putem, uz uzajamnu korist, a ne na račun trećeg, da ne dođe do kolateralne štete za trećeg. I, naravno sa jačanjem raspoloženja među ljudima, kako bi to bili trajni mir i sigurnost u ovom delu Evrope”, rekao je Pahor.

ČADEŽ: OTVARAMO PREDSTAVNIŠTVO PKS U SLOVENIJI

U interesu Srbije je da povećamo trgovinsku razmenu sa Slovenijom koja je do sada premašila milijardu evra, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i najavio otvaranje predstavništva PKS u Sloveniji.

Na otvaranju Poslovnog foruma Srbija - Slovenija u Beogradu, kome je prisustvovalo 600 poslovnih ljudi, Čadež je rekao da je otvaranje predstavništva PKS u Sloveniji rezultat višegodišnje saradnje.

Najavio je i da će Privredna komora Slovenije početkom 2020. otvoriti svoje predstavništvo u PKS.

Čadež je podsetio da slovenački investitori u Srbiji zapošljavaju više od 25.000 ljudi, što je, kako je ocenio, velika stvar, i naveo da je trgovinska razmena prošle godine iznosila 1,3 milijarde evra.

Od danšnjeg skupa očekuje da više slovenačkih inevsticija u Srbiji.

"U Srbiji možete da računate na dobru pordršku, dobre poslovne rezultate i profit", poručio je Čadež slovenačkim privrednicima.

Kako je naveo, na današnjem skupu okupilo se više privrednika nego na oba prethodna foruma održana u Ljubljani i Beogradu, što pokazuje koliki je zajednički interes za uspostavljanje i unapređenje poslovne saradnje.

Skup je i prilika, dodao je Čadež, za kompanije da se predstave i uupostave saradnju.

Među prisutnima na foromu su, podsetio je, veliki srpski investitori u Sloveniji, kao što su Komtrejd, MK Grupa, Moji brendovi i Nektar.

"Prvi put imamo najveći broj privrednika iz oblasti IT industrije, inovativnih tehnologija i turizma. Za danas je zakazano više od 450 B2B razgovora", rekao je Čadež.

Naveo je i da srpski investitori koji uspešno rade u Sloveniji namrevaju da šire poslovanje, te da očekuje da će biti sve više slovenačkih investitora u Srbiji.

Na poslovnom forumu su se obratili i predsednici Srbije i Slovenije, Aleksandar Vučić i Borut Pahor, kao i predsednik Privredne komore Slovenije Boštjan Gorjup.