M. Spasenov | 24. januar 2019. 13:31 |

Proizvođači voćnih sokova i uvoznici sirovina plaćaju za oko pet odsto manju carinu za koncentrisani sok od pomorandže, što će privredi u ovoj oblasti, kako se procenjuje, doneti uštede veće od 200.000 evra godišnje, saopštila je danas Privredna komora SrbijeTo je realizovano zahvaljujući uspešnoj inicijativi PKS kojom je uvozna dažbina smanjena na 15,2 odsto sa 20 procenata."Grupacija proizvođača mineralnih voda, voćnih sokova i bezalkoholnih pića PKS, prošle godine pokrenula je inicijativu da se smanje carinske stope na uvoz koncentrisanog soka od pomorandže. Zahvaljujući kvalitetnom dijalogu sa ministarstvima poljoprivrede i finansija, uspešno je realizovan ovaj predlog i carinska stopa na uvoz koncentrisanog soka od pomorandže smanjena je za 4,8 odsto", izjavio je Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju PKS.Ovu pogodnost, osim proizvođača, koristiće i uvoznici sirovine što će obezbediti veću konkurentnost domaćih proizvoda na našem i stranom tržištu, dodao je Ivanović.Iz Nektar grupe su pozdravili napore za uvođenje carinskih olakšica i pomoć konkurentnosti domaćih proizvođača."Kompanija 'Nektar' uvozi kvalitetnu brazilsku pomorandžu i do sada je bila podložna carinskoj stopi od 20 odsto u odnosu na 12,2 odsto koliko je standard EU. Pozdravljamo značajan napredak koji je napravljen i stratešku inicijativu Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom finansija da se carinske stope smanje na 15,2 odsto", izjavio je Mihailo Janković, direktor Nektar grupe.Svetislav Parežanin, direktor kompanije AFC, koja uvozi sirovinu iz Brazila, ocenjuje da je delimično ispravljena nelogičnost u našoj Carinskoj tarifi gde je uvoz gotovih sokova od pomorandže bio oslobođen plaćanja carine, a uvoz sirovina za proizvodnju soka od pomorandže bio opterećen stopom carine od 20 odsto, za razliku od zemalja EU gde je stopa carine za uvoz tih istih sirovina 12,2 procenta ili zemalja u okruženju koje nisu članice EU gde stopa carine iznosi od nula do pet odsto."Pošto je strateški cilj naše vlade priključenje EU očekujemo da će uskoro doći do daljeg sniženja stope carine na nivo stope carine u EU od 12,2 odsto na uvoz tih istih sirovina, i time omogućiti dalje povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača u domaćoj i međunarodnoj trgovini", rekao je Parežanin.Savetnik u Udruženju za prehrambenu industriju PKS Saška Biorčević navodi da se u Srbiji godišnje prosečno uveze između 2.500 do 3.000 tona koncentrisanog soka od pomorandže.Više od 70 procenata navedenog proizvoda koji se koristi kao sirovina za sokove od pomorandže se uvozi iz Brazila, zemlje koja predstavlja lidera po količini i kvalitetu proizvodnje ove vrste proizvoda.U svetu, potrošnja soka od pomorandže je na prvom mestu, dok je kod nas na trećem, posle soka od jabuke i breskve.