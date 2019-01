Tanjug | 15. januar 2019. 11:21 |

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da je dolazak predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina veoma značajan za Srbiju i da je taj 15. po redu susret sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dokaz njihovog ličnog prijateljstva i intenzivne ekonomske saradnje.

"Veoma je važno što će predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin doći u Srbiju. Mislim da je to 15. susret između našeg predsednika i njega i to samo dokazuje o kom intenzinetu saradnje i međusobnim odnosima je reč. Rusija je za nas veoma važan spoljnotrgovinski partner a razgovori će, pre svega, biti usmereni na budućnost i sigurno snabdevanje gasom", rekao je ministar Mali gostujući na Happy televiziji.

On je dodao da je snabdevanje gasom strateški važno pitanje za našu zemlju, da je on pogonska snaga za naše nove fabrike, te da ako jačamo ekonomiju i podižemo privredni rast, trebaće nam mnogo više tog značajnog energenta.

PROČITAJTE JOŠ: Mali: Najveći rast BDP-a za prvih šest meseci u poslednjih deset godina

Mali je istakao da će biti potpisano dvadesetak značajnih sporazuma, među kojima su i oni koji se odnose na železnice, odnosno izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra, koji će biti u funkciji povećanja efikasnosti železnica, prenelo je Ministarstvo finansija.

Takođe, biće potpisani sporazumi u oblasti obrazovanja i mnogim drugim značajnim oblastima života.

Ministar je rekao da mu je posebno drago zbog činjenice da će Vučić dobiti i orden i da je posle 105 godina on prvi srpski državnik koji će dobiti tako veliko priznanje.

"Znam koliko mu to znači i da je to potvrda njegove borbe za bolje sutra i bolje odnose Srbije i Rusije", kazao je Mali.

Komentarišući druge ekonomske izazove sa kojima se Srbija susreće, pre svega takse od sto odsto na uvoz robe iz centralne Srbije, koje je uvela Priština, Mali je istakao da to pitanje mora da se reši ali da rešenje svakako ne leži u kontramerama, što je mudro zaključio i sam predsednik države.

Prema njegovim rečima, Srbiji je važan mir i stabilnost u regionu, politička stabilnost i napredak idu zajedno, a za našu zemlju saradnja sa regionom je izuzetno značajna.

"Podaci o spoljnoj trgovini za 2017. godinu govore da smo tada ostvarili 3,9 milijardi evra spoljnotrgovinske razmene sa svim zemljama CEFTA regiona, a od te sume 3,1 milijardi evra je bio naš izvoz. Mi dominiramo u regionu po tom pitanju. U ekonomiji svaki mali šok ili negativna vest utiče na onog koji novac želi da investira", rekao je Mali.

Ministar se osvrnuo i na ekonomske performanse u 2019. godini istakavši da je budžet dobro koncipiran i uravnotežen i da je zasnovan na tri stuba razvoja - rastu lične potrošnje, investicijama i odnosu izvoza i izvoza odnosno spoljno-trgovinskoj razmeni. Prema njegovim rečima sva tri faktora su uzeta u obzir prilikom koncipiranja budžeta za 2019. godinu.

Obećavajući odgovornu fiskalnu politiku kao i do sada, ministar se osvrnuo i na svoja očekivanja od privrede. On je naveo da je Srbija sada dosta drugačija, spremno dočekuje nove ekonomske izazove, javni dug nam ide silaznom putanjom i sada je na 50,1 odsto bruto domaćeg proizvoda, investitori žele da dođu kod nas i da svakodnevno otvaraju nove fabrike.

"Osim konkretnih ekonomskih, i to je najveći rezultat - bolji imidž Srbije u svetu", ocenio je on i dodao da se dolaskom velikih investitora otvaraju vrata i za mala i srednja preduzeća, za preduzetnike, jer veliki imaju izvozna tržišta, koristiće ih kao dobavljače, a na taj način jedna dobra stvar za sobom vuče drugu.

"Kada pogledate stope rasta i održivost jedne ekonomije uvek su najače ekonomije one koje imaju industrijsku proizvodnju. Kada pogledate strukturu fabrika, to što raste izvoz posledica je velikog broja otvorenih fabrika usmerenih ka izvozu, koje doprinose rastu BDP-a i zapošljavaju nove radnike", istakao je on.

Kritike ekonomista i Fiskalnog saveta, kaže Mali, uvek uzima u obzir, ali ne kada su neutemeljene.

"Brojke ne mogu da lažu. Kad pogledate taj rezultat, Eurostat (statistička služba Evropske unije) izbaci stope rasta za svaki kvartal, vi vidite da smo među vodećim ekonomijama u svetu", kaže ministar.

On je istakao da razgovori sa Fiskalnim savetom ponekad nisu laki i da se ponekad razlikuju.

"Oni su, recimo stroži oko viškova, kažu imate višak ovde ili onde. Naša politika nije politika otpuštanja. Hoću da se izborim da ti ljudi ostanju na svojim poslovima", kaže ministar.

Osvrćući se na mogući dolazak ekonomske krize, oni ističe da niko ne može da je predvidi kada i da li će ona doći ali je "definitivno tačno da smo mi kao Srbija danas mnogo spremniji i svesniji smo ako ništa drugo onog iskustva iz 2008. godine pa ćemo gledati da ne ponovimo te pogrešne odluke".