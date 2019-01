Beta | 08. januar 2019. 12:28 |

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da u ovoj godini ne očekuje prodaju ''Telekoma Srbija''. "Ne očekujem da se nešto dogodi po pitanju prodaje Telekoma. Uvek je bilo interesovaja, pa su različiti fondovi ili kompanije pokazivali interes, a toga ima i dalje. Sve zavisi i od ponuda, ali i poslovne odluke Telekoma. Da li će se ići u proces partnerstava, dogovora, teško mi je da u ovom trenutku kažem", rekao je Ljajić agenciji Beta.On smatra da su akvizicije ''Telekoma'', koje je to javno predzeće preduzelo u poslednje vreme, u skladu sa modernim, tržišnim poslovanjem. Ljajić je kazao da domaće telekomunikaciono tržište prati globalne trendove gde je takođe bilo ozbiljne krize, jer su određeni servisi, poput Vajbera i Skajpa, uticali na pad prihoda, zbog čega su, kako je naveo, telekomunikacioni operateri morali da nađu nove načine da dođu do potrošača, nudeći nove usluge i servise.PROČITAJTE JOŠ -"I naša kompanija Telekom morala je da reaguje, jer bi u protivnom tržište učinilo svoje i došlo bi do pada prihoda i vrednost kompanije", rekao je ministar. On je ocenio da su promene na tržištu telekomunikacija Srbije, kao što su akvizicije ''Telekoma'' i dolazak češkog PPF fonda, koji je preuzeo ''Telenor Srbiju'', dobri za potrošače, jer će se u tržišnoj utakmici potrošačima nuditi kvalitetnije usluge po pristupačnijim cenama."To je korisno i sa stanovišta ulaganja u infrastrukturu i razvoja optičkih mreža, jer će svi to morati da rade. To će doprineti daljem razvoju tržišta telekomunikacija i novih tehnologija, pre svega brzog interneta i 5G mreže, što predstavlja budućnost", rekao je Ljajić.Govoreći o olakšicama, odnosno ukidanju rominga, Ljajić je naveo da se "nije daleko stiglo". "Evropskoj komisiji je važno da najpre dođe do dogovora oko regionalnog rominga, jer je na sledećem Digitalnom samitu, koji će se održati u Beogradu, planirano potpisivanje sporazuma o regionalnom romingu", naveo je Ljajić.Kako je objasnio, trenutno taj sporazum postoji između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, a Evropska komisija želi da u to budu uključeni Albanija i Kosovo, ali je pitanje šta će se dogoditi, uzimajući u obzir jednostrano uvođenje taksi od strane prištinskih vlasti za robu iz Srbije i BiH."Primarno je da dođe do tog sporazuma, a tek kada se to dogodi Evropska komisija bi ušla u priču o snižavanja cena roming usluga sa EU. Čini mi se da je ta priča na dužem štapu", rekao je Ljajić agenciji Beta.