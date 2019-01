Tanjug | 01. januar 2019. 11:45 | Komentara: 0

U mesecima u kojima ima 176 radnih sati, umesto 25.178 dinara minimalac će iznositi 27.280 dinara, dok će u mesecima u kojima ima najviše radnih sati (184), na računu umesto 26.312 dinara biti - 28.520 dinara.





NOI USLOVI ZA PENZIONISANjE







Novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju u Srbiji počinju da važe od danas.



Uslovi za odlazak muškaraca u penziju ostaće nepromenjeni u 2019, dok je za žene starosna granica pomerena za šest meseci. Žene će tako u penziju odlaziti sa 62 godine i šest meseci, i najmanje 15 godina staža.



Muškarci i ove godine u penziju mogu da odu s 65 godina i najmanje 15 godina radnog staža.



Pravo na starosnu penziju ostvaruju i svi osiguranici sa 45 godina staža, bez obzira na godine života.



Kad je reč o prevremenoj starosnoj penziji, to pravo muškarci u 2019. godini mogu da ostvare sa 57 godina i šest meseci života i najmanje 40 godina staža.



Žene ove godine ostvaruju pravo na prevremenu starosnu penziju ukoliko imaju 57 godina i 38 godina i šest meseci staža osiguranja, kažu za Tanjug u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.



Ukoliko su želeli u penziju po propisima koji su važili do kraja 2018. godine zaposleni su morali da podnesu zahtev za ostvarivanje prava nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključno sa 31. decembrom prošle godine.



Ukoliko su to učinili, za njih važe pravila po kojima svi muškarci koji su do kraja 2018. godine napunili 65 godina života i imaju 15 godina penzijskog staža, oni mogu u punu starosnu penziju.



Oni sa 40 godina staža i najmanje 57 godina života mogu u prevremenu starosnu penziju, ali uz umanjenje čekova za godine života koje im nedostaju do 65.



Žene su mogle do Nove godine da se penzionišu sa 62 godine, ali moraju u radnoj knjižici da imaju bar 15 godina staža.



U prevremenu penziju, uz penale, mogu ako imaju 38 godina staža i najmanje 56 godina i četiri meseca života.



Inače, starosna granica za žene za ostvarivanje prava na starosnu penziju postepeno se pomera na 65 godina života, zaključno sa 2032. godinom.



To znači da se u 2019. i 2020. godini starosna granica pomera za šest meseci godišnje, dok će od 2021. to pomeranje biti usporenije, odnosno za dva meseca godišnje dok se ne dostigne 65 godina života u 2032. godini.



Starosna granica za muškarce se ne pomera i ona iznosi 65 godina života.



Kad je reč o ostvarivanju prava na prevremenu starosnu penziju, uslovi za muškarce su 40 godina radnog staža, dok se starosna granica pomera iz godine u godinu.



Tako će ove godine za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, muškarac morati da ima 40 godina staža i 57 godina i osam meseci života.



U 2020. godini moraće da ima 58 godina i četiri meseca života, 2021. godine 59 godina, u 2022. godini 59 i po godina, a u 2023. godini 60 godina.



Starosna granica za odlazak žena u prevremenu penziju, ali i godine staža, pomeraju se iz godine u godinu.



Sledeće godine žene će moći da odu u prevremenu penziju sa 57 godina života i 38 godina i šest meseci staža.



U 2020. godini, uslov će biti 57 godina i osam meseca života i 39 godina staža, 2021. godini 58 godina i četiri meseca života i 39 godina i četiri meseca staža, dok će u 2022. godini žena morati da zadovolji uslove od 59 godina života i 39 godina i najmanje osam meseci staža.



Granice će se pomerati i 2023. godine, kada će žena morati da ima 59 godina i šest meseci života i 40 godina staža, kao i 2024. kada će uslov biti 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.



